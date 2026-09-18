Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará operativo de seguridad para el clásico América vs Chivas

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operativo de seguridad para el clásico América vs Chivas Foto: Cuartoscuro

El clásico de México entre América vs Chivas se jugará este sábado 19 de septiembre en el Estadio Banorte (Azteca) a las 21:00 horas y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer el operativo de seguridad que implementará.

Para llevar a cabo el llamado “Estadio Seguro” se desplegarán 2 mil policías en las inmediaciones y al interior del recinto y aquí en Unotv.com te diremos los detalles y las recomendaciones.

Operativo de seguridad en el Clásico Nacional

La SSC compartió en su página oficial que para el operativo de seguridad del Clásico Nacional en el Estadio Azteca se desplegarán 612 uniformados, apoyados con 52 vehículos oficiales, 24 motopatrullas, cuatro grúas, una ambulancia del Escuadrón de Urgencias Médicas (ERUM) y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores.

Por su parte, la Policía Auxiliar (PA) desplegará a mil 750 oficiales, que se encargarán de vigilar el interior del estadio y sus diferentes zonas.

La Subsecretaría de Control de Tránsito también informó que se realizarán labores en la gestión de movilidad para garantizar un libre tránsito para vehículos y peatones.

Por su parte, a los asistentes se les realizarán revisiones en los accesos para prevenir ingresos de objetos prohibidos.

La Secretaría también emitió una serie de recomendaciones a seguir:

Planea tu llegada con anticipación y considera posibles afectaciones viales en las inmediaciones del estadio.

Identifica los accesos, salidas y rutas de evacuación del inmueble.

Acuerda con familiares y amigos un punto de reunión, especialmente si asisten con niñas, niños o personas adultas mayores.

Respeta los filtros de seguridad, señalizaciones e indicaciones del personal policial y de seguridad.

No ingreses objetos que puedan representar un riesgo, como artículos punzocortantes, vidrio, cinturones u otros objetos prohibidos.

Mantén en todo momento tus pertenencias bajo resguardo y no exhibas dinero, teléfonos celulares u objetos de valor.

No subas a bardas, barandales, marquesinas o estructuras que no estén destinadas para permanecer en ellas.

Si detectas alguna situación de riesgo, aléjate de la zona y solicita apoyo al oficial más cercano.

Al finalizar el encuentro, desaloja el inmueble de manera ordenada y no permanezcas en zonas de concentración.

Si eres víctima o testigo de algún delito, no confrontes al presunto responsable y solicita inmediatamente el apoyo policial.

¿Cuándo y dónde ver el América vs Chivas?

El partido entre las Águilas y el Rebaño Sagrado se disputará este sábado 19 de septiembre de 2026 a las 21:15 horas, tiempo del Centro de México, en el Estadio Banorte.

Los aficionados podrán seguir el Clásico de Clásicos a través de Canal 5, TUDN y ViX.

Para la hora del encuentro se pronostican lluvias débiles y una temperatura cercana a los 16 grados Celsius, aproximadamente a las 21:00 horas, de acuerdo con el portal especializado Meteored.

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