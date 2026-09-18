¿Billetes G5? SSC alerta por venta de dinero falso en redes sociales

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Los billetes G5 son falsos. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) alertó por un fraude relacionado con la venta en redes sociales de “billetes G5”, un gancho que utilizan los estafadores para ofrecer falsificaciones de papel-moneda.

Alertan por fraude relacionado con “billetes G5”

Desde el año pasado las autoridades han alertado sobre la compra-venta en redes sociales de los llamados “billetes G5”. Estos objetos son promocionados como copias de “alta calidad”, presuntamente indistinguibles del dinero auténtico.

La venta o uso de billetes falsos es un delito federal que se sanciona con multas económicas o pena de cárcel. A pesar de esto, se siguen ofreciendo a la venta estos billetes y se ha llevado el fraude un paso más allá.

En grupos de Facebook y WhatsApp se siguen ofertando los “billetes G5” pero ahora los estafadores no entregan lo prometido. A la víctima interesada se le pide seguir la conversación de manera privada, o inbox, posteriormente le dan instrucciones para realizar un depósito, presuntamente para enviar el producto.

Una vez que se confirma el depósito, el vendedor corta comunicación, dejando de responder los mensajes y bloqueando a la víctima, mientras que los “billetes G5” nunca son entregados.

También hay casos en los que se proporciona información falsa sobre el envío o se manda un producto completamente diferente.

Recomendaciones para evitar ser víctima del fraude de los billetes G5

No realices depósitos, anticipos o transferencias bancaria s a personas desconocidas que ofrezcan supuestos “billetes G5”, boletos u otros productos mediante redes sociales

s a personas desconocidas que ofrezcan supuestos “billetes G5”, boletos u otros productos mediante redes sociales Desconfía de publicaciones que prometan grandes cantidades de dinero , productos a precios considerablemente bajos o beneficios que parezcan demasiados buenos para ser verdad

, productos a precios considerablemente bajos o beneficios que parezcan demasiados buenos para ser verdad No proporciones datos personales, i nformación bancaria, contraseñas, códigos de verificación o fotografías de documentos de identidad

nformación bancaria, contraseñas, códigos de verificación o fotografías de documentos de identidad No participes en la compra, venta, distribución o utilización de supuestos billetes falsos, aun cuando sean promocionados como “G5”, “réplicas” o mediante cualquier otra denominación

distribución o utilización de supuestos billetes falsos, aun cuando sean promocionados como “G5”, “réplicas” o mediante cualquier otra denominación Conserva capturas de pantalla, enlaces de las publicaciones, perfiles involucrados, conversaciones, números telefónicos y comprobantes de pago en caso de detectar o ser víctima de posible fraude

enlaces de las publicaciones, perfiles involucrados, conversaciones, números telefónicos y comprobantes de pago en caso de detectar o ser víctima de posible fraude Reporta las cuentas, perfiles y publicaciones sospechosas directamente en las plataformas digitales correspondientes

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