América vs Chivas: fecha, hora y favorito del Clásico de Clásicos del futbol

GENERANDO AUDIO...

Una nueva edición del Clásico Nacional entre América y Chivas | Fotos: Cuartoscuro

América y Chivas disputarán una edición más del Clásico de Clásicos de la Liga MX en la Jornada 9 del Apertura 2026, ambas escuadras llegan al compromiso en lo más alto de la tabla general, pues Guadalajara se encuentra en el liderato y las Águilas se encuentran en el tercer lugar.

Los dirigidos por Guillermo Almada disputarán su segundo clásico seguido, pues recién enfrentaron a Cruz Azul en el Clásico Joven del futbol mexicano, mientras que los pupilos de Gabriel Milito se vieron las caras recientemente contra los Pumas de Esteban Solari.

¿A qué hora se juega el América vs Chivas?

El Clásico Nacional entre América y Chivas será el último partido programado para la agenda sabatina de la Jornada 9 del Apertura 2026.

Fecha y hora del Clásico de Clásicos ¿Cuándo? Sábado 19 de septiembre de 2026

Sábado 19 de septiembre de 2026 ¿A qué hora? 21:15 horas

21:15 horas ¿En dónde? Estadio Banorte

Estadio Banorte ¿Dónde verlo? Canal 5 | TUDN | Vix

Se esperan lluvias débiles y una temperatura de 16 grados Celsius (C°) aproximadamente a las 21:00 horas (tiempo del Centro de México), según el portal especializado Meteored.

América busca desquitarse tras derrota ante Cruz Azul

El Club América llega al Clásico de Clásicos tras una derrota por marcador de 4-3 ante Cruz Azul, que llegó a ir ganando 4-1 en la cancha del otrora Estadio Azteca.

La defensa de los azulcremas fue el eslabón más débil en el Clásico Joven y buscará corregir los errores cometidos ante el actual campeón del futbol mexicano.

A pesar del reciente descalabro, las Águilas se encuentran en la tercera posición del Apertura 2026 con 16 puntos, producto de cinco victorias, un empate y una derrota.

De ganar, los 16 veces campeones del futbol mexicano llegarían a 19 unidades y rebasarían a Chivas en la tabla de posiciones.

Chivas llega al Clásico Nacional como superlíder

Las Chivas de Guadalajara encararán el Clásico Nacional con cuatro victorias en cinco partidos disputados; su más reciente triunfo fue ante los Pumas, a quienes vencieron por contundente marcador de 3-0 en casa.

Aunque cuenta con un partido más con respecto a sus más cercanos perseguidores, los rojiblancos llegan como superlíderes de la competencia con 17 unidades en ocho encuentros disputados con cinco victorias, dos empates y una derrota.

Cabe destacar que el Rebaño Sagrado se llevó el más reciente Clásico de Clásicos por marcador de 1-0 el pasado 14 de febrero.

Y aunque se esperaba que Chivas resintiera la baja de Armando “Hormiga” González, encontró alternativas al ataque con jugadores como Bryan González y Santiago Sandoval.

Favorito del Chivas vs América

Al 15 de septiembre de 2026, el América parte como ligero favorito, pero el Clásico Nacional del sábado 19 luce mucho más parejo de lo que suele sugerir la localía azulcrema, según ChatGPT.

El principal argumento es la localía en el Estadio Banorte y el rendimiento que ha mostrado en el Apertura. América suma 16 puntos en siete partidos, producto de cinco victorias, un empate y una derrota; tiene además un encuentro pendiente. Sin embargo, llega golpeado después de perder 4-3 ante Cruz Azul, partido en el que recibió tantos goles como en buena parte del arranque del torneo.

Además, el cuadro azulcrema comenzó la semana con algunas dudas físicas. Dagoberto Espinoza no trabajó al parejo del grupo este martes por una molestia en la rodilla, mientras Guillermo Almada analiza utilizar algunos de sus refuerzos recientes para recomponer especialmente la defensa.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.