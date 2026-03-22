Selección de Irak llega a Nuevo León para el repechaje del Mundial 2026

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Selección de Irak llega a Nuevo León para repechaje del Mundial 2026. Foto: Getty.

La selección de Irak dio a conocer que su equipo ya llegó al estado de Nuevo León, donde disputará el partido de repechaje con el cual se decidirá si asisten o no al más importante torneo internacional de fútbol, el Mundial de 2026, el cual se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

Ya llegó la selección de Irak a Nuevo León

A través de un video publicado en sus redes sociales oficiales, como en su cuenta de X, la selección de fútbol de Irak informó que sus jugadores ya llegaron al estado de Nuevo León.

Sí, el representativo iraquí de fútbol aterrizó en el norte de nuestro país para disputar el partido de repechaje, con el cual se definirá si participará o no en el Mundial 2026, en el cual México tendrá tres sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

“Nuestra selección nacional ha llegado a México para prepararse de cara al decisivo repechaje intercontinental en el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA”, se lee en la publicación de redes sociales de la selección de Irak.

En el video que compartió el equipo nacional iraquí se puede ver el largo trayecto que tuvieron que hacer los jugadores, con diferentes escalas, antes de pisar Nuevo León y hospedarse en el hotel Hilton de Monterrey.

Aún esperan rival entre Bolivia y Surinam

De acuerdo con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), la selección de Irak viene de imponerse al equipo de Emiratos Árabes Unidos, con un marcador global de 3-2, gracias a un penal anotado en el minuto 17 del partido de vuelta.

Ahora el representativo iraquí está Monterrey para esperar a su próximo rival entre Bolivia y Surinam, y así definir en el partido de repechaje qué selección ocupará el puesto disponible en el Grupo I, en el cual ya están los equipos de Francia, Noruega y Senegal.

Entre los jugadores más importantes en la selección de Irak se encuentra Ali Jasim, de 22 años, quien en los anteriores partidos anotó dos goles que hicieron que su equipo esté por disputar el repechaje del Mundial 2026.

Por último, cabe señalar que el representativo iraquí busca participar en su primer Mundial desde México 1986.

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