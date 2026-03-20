Mundial 2026: así son los segundos jerseys de las selecciones; inspiración retro y cultural

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Los segundos jerseys en el Mundial 2026 | Getty Images – X (@miseleccionmx)

A poco menos de tres meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la marca alemana Adidas reveló su colección de segundas equipaciones para las selecciones que vestirán sus tres franjas en el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Se trata de una línea que incluye más de 25 uniformes visitantes, en la que la firma apuesta por una mezcla entre identidad cultural, diseño contemporáneo y un fuerte aire retro. Uno de los elementos más llamativos es el regreso del icónico logo del trébol, ausente en la Copa del Mundo desde hace 36 años, en una clara inspiración noventera.

Además del componente estético, las nuevas camisetas incorporan tecnología como Climacool+, pensada para mejorar la ventilación y el rendimiento en condiciones de calor, algo clave considerando que el Mundial se jugará en verano en Norteamérica.

México: identidad y raíces en casa

Uno de los lanzamientos más esperados es el de la Selección Mexicana, que al ser anfitriona del torneo tendrá un foco especial tanto deportivo como comercial.

La nueva indumentaria visitante apuesta por elementos culturales y gráficos que refuerzan la identidad nacional, en línea con la tendencia de Adidas de contar historias a través del diseño. En el caso de México, esto se traduce en una propuesta visual que conecta con sus raíces y con el peso histórico de jugar un Mundial en casa.

El uniforme es en color blanco con detalles rojos y verdes en las mangas y el cuello, además cuenta con grecas inspiradas en la arquitectura mexicana, se trata de figuras geométricas inspirados en templos prehispánicos y arquitectura tradicional que simula relieves y estructuras escalonadas, además cuenta con el mensaje “Somos México” en la parte de atrás del cuello.

Argentina: nostalgia y posible último Mundial de Messi

Otra de las camisetas que más expectativa ha generado es la de la Selección de Argentina, con un diseño alternativo que apuesta por lo retro y detalles poco convencionales dentro de su historia reciente.

El uniforme ha sido vinculado con una estética más arriesgada, incluso con patrones florales y tonos oscuros, en contraste con el clásico albiceleste. La colección también adquiere un valor simbólico adicional ante la posibilidad de que Lionel Messi dispute su última Copa del Mundo.

La camiseta visitante abandona el tradicional albiceleste para dar paso a una base negra con detalles en blanco y celeste, acompañada de gráficos abstractos inspirados en expresiones artísticas. El resultado es un diseño con tintes más cercanos a la moda que al uniforme clásico, reforzado por el regreso del logo retro del trébol.

España y la cultura clásica

La camiseta visitante de España se inspira en la literatura clásica, con tonos beige y crema que evocan páginas antiguas y detalles gráficos que remiten a manuscritos.

A diferencia de otros diseños más arriesgados, esta indumentaria apuesta por la elegancia y la sutileza, sin perder identidad gracias a acentos en rojo y el característico logo retro del trébol.

Alemania y un diseño clásico

Alemania presenta una de las propuestas más equilibradas de la colección, su camiseta visitante combina una base en azul oscuro con un degradado de puntos que forma sutilmente un águila, símbolo nacional del país.

A esto se suman detalles en los colores de su bandera en cuello y mangas, mientras que el número en tono verde neón rompe con la sobriedad tradicional. El conjunto se completa con el regreso del logo retro de Adidas, en una mezcla de identidad clásica y diseño contemporáneo.

Selecciones que integran la colección

La colección también incluye a selecciones como Colombia, Japón y Bélgica, cada una con diseños que integran referencias culturales, artísticas o históricas propias.

Nike y otras marcas también entran al juego

Aunque Adidas domina con una de las colecciones más amplias, no es la única marca presente rumbo al Mundial. Firmas como Nike también han presentado uniformes, como el de Estados Unidos, diseñado incluso con participación de los jugadores para reforzar la identidad del equipo.

Nike apuesta por uno de los diseños más disruptivos del Mundial al presentar la camiseta visitante de Brasil en colaboración con Jordan Brand. El uniforme, que reemplaza el tradicional logo por el icónico Jumpman, mezcla el futbol con la cultura del streetwear.

Con una base en azul eléctrico y negro, e inspiración en depredadores de la selva amazónica, la prenda busca transmitir una imagen más agresiva e imponente. Bajo el lema “Joga Sinistro”, esta indumentaria no sólo apunta al rendimiento, sino también a convertirse en una de las piezas más codiciadas fuera de la cancha.

Estados Unidos presenta una propuesta más sobria en su uniforme visitante, con una base en tonos oscuros y detalles sutiles en rojo, blanco y azul que remiten a su bandera. Nike apostó por un diseño limpio y moderno, influenciado por la cultura deportiva estadounidense, e incluso desarrollado con la participación de jugadores.

El resultado es una camiseta que no sólo busca rendimiento en la cancha, sino también conectar con el mercado local en un Mundial donde el país será protagonista.

¿Qué marcas visten a los 48 países que juegan el Mundial 2026?

Grupo A: México (Adidas), Sudáfrica (Adidas), Corea del Sur (Nike), *Dinamarca (Hummel), *Chequia (Puma), *Irlanda (Castore), *Macedonia del Norte (Jako)

Grupo B: Canadá (Nike), Suiza (Puma), Catar (Adidas), *Italia (Adidas), *Gales (Adidas), *Bosnia (Kelme), *Irlanda del Norte (Adidas)

Grupo C: Brasil (Nike), Marruecos (Puma), Haití (Saeta), Escocia (Adidas)

Grupo D: Estados Unidos (Nike), Paraguay (Puma), Australia (Nike), *Turquía (Nike), *Rumanía (Joma), *Eslovaquia (Macron), *Kosovo (Errea)

Grupo E: Alemania (Adidas), Ecuador (Marathon), Costa de Marfil (Puma), Curazao (Adidas)

Grupo F: Países Bajos (Nike), Japón (Adidas), Túnez (Kappa), *Ucrania (Adidas), *Suecia (Adidas), *Polonia (Nike), *Albania (Macron)

Grupo G: Bélgica (Adidas), Egipto (Puma), *Irán (Majid), Nueva Zelanda (Puma)

Grupo H: España (Adidas), Uruguay (Nike), Arabia Saudita (Adidas), Cabo Verde (Capelli Sport)

Grupo I: Francia (Nike), Noruega (Nike), Senegal (Puma), *Bolivia (Marathon), *Irak (Jako), *Surinam (Macron)

Grupo J: Argentina (Adidas), Austria (Puma), Argelia (Adidas), Jordania (Kelme)

Grupo K: Portugal (Puma), Colombia (Adidas), Uzbekistán (7Saber), *Jamaica (Adidas), *RD Congo (Umbro), *Nueva Caledonia (Macron)

Grupo L: Inglaterra (Nike), Croacia (Nike), Panamá (Reebok), Ghana (Puma)

¿Cuándo salen a la venta los jerseys alternativos del Mundial 2026?

Viernes 20 de marzo: Lanzamiento de las equipaciones de visitante de Adidas

Lunes 23 de marzo: Lanzamiento global de la colección Nike 2026

Martes 24 de marzo: Lanzamiento de Puma para sus selecciones internacionales

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