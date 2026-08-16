Selección Mexicana Femenil de Flag Football clasifica a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

GENERANDO AUDIO...

Selección Mexicana Femenil de Flag Football. Foto: Conade.

La Selección Mexicana Femenil de Flag Football consiguieron este domingo la medalla de bronce en el Mundial de Düsseldorf, Alemania, tras vencer a Gran Bretaña 20-19 y sellaron su boleto para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

México llegó al partido por el tercer lugar después de caer 20-6 contra Canadá en las semifinales (6-20).

Las mexicanas construyeron una ventaja de 13 puntos durante la primera mitad. Gran Bretaña respondió después del descanso y dejó al Tricolor sin anotaciones en la segunda parte, pero la ventaja fue suficiente para sellar el 20-19 definitivo.

MÉXICO ESTÁ EN JUEGOS OLÍMPICOS🥹🇲🇽

La Selección Mexicana Femenil se lleva el bronce en el Mundial de Flag y con esto el pase a LA 2028 🇲🇽🔥

Grítalo Rebe 🥹@espnmx | @ifafmedia pic.twitter.com/hHB6O72Ekc — NFL México (@nflmx) August 16, 2026

Tania Rincón lideró el pase con 100 yardas y Angelica Tait la recepción con 66 yardas, mientras que Andy Martínez, Diana Flores, Emily Kemp, Angelica Tait y Yaritza Morales llegaron a la zona de anotación.

México gana el bronce y clasifica al flag football de Los Ángeles 2028

Estados Unidos ya tiene su plaza garantizada como país anfitrión, por lo que el triunfo de la Selección significa que México consiguió una de las dos cuotas femeniles disponibles en este Mundial junto con Canadá.

¡LO LOGRARON! 🔥🏈🇲🇽

¡NOS VEMOS EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS!



La selección femenil sella su pase a la justa de #LA2028 al vencer a Gran Bretaña 20-19 y obtener la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Flag Football en Düsseldorf, Alemania.



¡Sigamos haciendo historia! pic.twitter.com/ikx3pHwMbP — CONADE (@conadeoficial) August 16, 2026

México llegó al Mundial como número uno del ranking femenil de la IFAF y como una de las principales candidatas a conseguir una plaza olímpica. Antes del bronce, el equipo había superado la fase de grupos y vencido 27-26 a España en unos apretados cuartos de final.

En cambio, la selección masculina mexicana, que perdió en semifinales ante Estados Unidos (40-42), no pudo hacerse con la tercera plaza al ceder ante Canadá por 26-34 en un partido que llegó igualado al descanso (20-20), con lo que tendrá que esperar a certificar el pase a los Juegos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.