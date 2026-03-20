Selección Mexicana presenta nuevo jersey para el Mundial 2026: precio y dónde comprarlo

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Jersey Selección Mexicana para el Mundial 2026. Foto: Mi Selección MX

La noche de este jueves, a través de sus redes sociales, la Selección Nacional de México presentó el uniforme de visita con el que disputarán la Copa del Mundo del 2026.

El jersey, en su mayoría de color blanco, está inspirado en la historia de México, influenciado por patrones conocidos como “grecas”, presentes en el arte tradicional mexicano y en la arquitectura, según lo explicó el propio conjunto tricolor.

En la parte posterior del jersey, a la altura de la nuca, se presenta la frase “SOMOS MÉXICO”. En el borde del cuello, así como en los hombros, destacan franjas verdes y rojas, mismas que lucen al término de la manga.

De igual forma, el uniforme luce patrones y líneas inspiradas en expresiones artísticas, dibujos y pinturas antiguas, las cuales están respaldadas y con uso aprobado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

¿Cuándo y dónde comprar el jersey de la Selección Mexicana?

Como lo informó la Selección Mexicana en la presentación, el jersey alternativo estará a la venta desde este viernes 20 de marzo.

El uniforme se encuentra a la venta en tiendas minoristas, tiendas digitales, tiendas físicas de Adidas, así como en las páginas oficiales de Adidas México.

Precio del uniforme del Tri

Según lo muestra la tienda oficial de Adidas, el precio va desde los mil 199 pesos hasta los 3 mil 199 en versión adulto:

Manga larga versión jugador: $3,199

Manga corta versión jugador: $2,999

Versión aficionado manga larga: $2,299

Versión aficionado manga corta: $1,999

Jersey para mujer por encima de la cintura: $1,899

Para niños en manga larga: $1,799

Para niños en manga corta: $1,699

Además de la presentación del jersey, la Selección Nacional de México y Adidas anunciaron varios productos de esta nueva línea, los cuales incluyen pants, chamarras, playeras, shorts, vestido, sudaderas y más.

Jersey de portero luce en color morado

Junto al jersey blanco, en la página de Adidas se puede observar el jersey de portero, el cual luce en dos tonalidades de morado, con franjas tricolor a la altura de los hombros.

Precios:

Versión jugador: $2,999

Tipo aficionado: $1,999

Para niños: $1,699

Jersey Selección Mexicana para el Mundial 2026. Captura de pantalla: Adidas

Tras la presentación del jersey, Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, mencionó que el uniforme “simboliza carácter y determinación.”

Queremos que cuando nuestros jugadores salten a la cancha, lo hagan sabiendo que visten historia y que cada partido es una oportunidad de honrarla con entrega y resultados

De este modo, luego de anunciar la convocatoria para los partidos ante Portugal y Bélgica, así como su nuevo jersey la Selección Nacional de México continúa con el camino rumbo al Mundial 2026.

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