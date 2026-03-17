Filtran supuesto jersey de portero de México para el Mundial 2026, destaca por su llamativo tono morado

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Filtran jersey morado de México. Foto: Getty Images

La Selección Mexicana volvió a encender las redes sociales rumbo al Mundial 2026, luego de que se diera a conocer la filtración del que sería su nuevo jersey de portero visitante. El diseño, que no ha sido confirmado oficialmente, ya genera conversación entre aficionados por su estilo arriesgado.

La indumentaria, desarrollada por Adidas, destaca por un color morado vibrante como tono principal, una elección poco convencional pero que ha sido bien recibida por muchos seguidores.

¿Qué detalles tiene el jersey de portero?

Este tono se complementa con detalles en verde, blanco y rojo, los colores de la bandera mexicana, que están presentes en las icónicas tres franjas que recorren los hombros y mangas.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención es el logotipo tipo trébol de la marca, que aparece intervenido con los colores tricolores. Este detalle le da un aire retro al uniforme, conectando con tendencias actuales en el diseño deportivo, donde lo vintage ha tomado gran protagonismo y juntando la línea Originals de Adidas con el deporte.

Además, este mismo concepto visual parece alinearse con otras equipaciones filtradas, como la camiseta visitante en color blanco y la tercera equipación en negro, creando una identidad uniforme para la selección.

De acuerdo con la información que circula en Footy Headlines, medio especializado en indumentarias deportivas y filtraciones, este jersey formaría parte de la colección que Adidas prepara para sus selecciones de cara al 2026.

¿Cuándo saldría el nuevo jersey a la venta?

La posible fecha de lanzamiento sería el próximo viernes 20 de marzo, cuando la marca alemana revelaría oficialmente sus nuevas líneas para distintas federaciones.

Más allá del diseño, este tipo de filtraciones suele generar expectativa entre los aficionados, quienes ven en los uniformes una especie de conexión emocional con su selección.

En el caso de México, cada nuevo jersey suele convertirse en tendencia, ya sea por su diseño, sus referencias culturales o el momento deportivo que vive el equipo.

Aunque por ahora se trata de una filtración y habrá que esperar a su confirmación oficial, lo cierto es que el uniforme ya ha causado impacto, sobre todo por saber qué portero mexicano es el que la usará, luego de la lesión de Luis Ángel Malagón, quien se perderá el Mundial 2026 tras romperse el tendón de Aquiles.

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