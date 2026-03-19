Fidalgo debuta y Ochoa regresa: México presenta convocatoria para duelos ante Portugal y Bélgica rumbo al Mundial

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Ochoa regresa a la Selección. Foto: AFP

La selección mexicana enfrentará la Fecha FIFA de marzo con partidos ante Portugal y Bélgica, en una etapa clave del proceso rumbo al Mundial de 2026, la convocatoria presentada por Javier Aguirre destaca por dos movimientos que marcan el rumbo del equipo, el primer llamado de Álvaro Fidalgo y el regreso de Guillermo Ochoa, quien no era considerado desde la Copa Oro 2025.

El duelo ante Portugal, programado para el 28 de marzo, tendrá un significado especial, ya que marcará la reinauguración del Estadio Azteca, un recinto histórico para el Tricolor y sede del partido inaugural de la Copa del Mundo de 2026, posteriormente, el equipo viajará a Chicago para enfrentar a Bélgica en el Soldier Field, en otro compromiso que exigirá al máximo al combinado nacional.

La inclusión de Álvaro Fidalgo representa una de las principales novedades en la lista, el mediocampista del Betis, naturalizado mexicano, recibe su primera oportunidad con la selección mayor tras su paso por el América y su llegada al futbol europeo, en un momento en el que el cuerpo técnico busca nuevas variantes en la generación de juego.

Por su parte, Guillermo Ochoa vuelve a la convocatoria tras varios meses fuera del equipo, el arquero del AEL Limassol regresa para competir por un lugar en la portería en un contexto donde la posición se mantiene abierta, especialmente tras la lesión de Luis Ángel Malagón.

En la portería, Ochoa estará acompañado por Raúl ‘Tala’ Rangel y Carlos Acevedo, quienes han tenido regularidad en la Liga MX. La competencia interna se mantiene intensa, con perfiles que buscan consolidarse dentro del proceso de Aguirre.

La defensa combina experiencia internacional con juventud, Johan Vásquez y César Montes lideran la zaga desde el futbol europeo, mientras que nombres como Israel Reyes, Jesús Gallardo y Jorge Sánchez aportan continuidad y equilibrio en el sistema defensivo.

En el mediocampo, además de Fidalgo, destacan jugadores como Orbelín Pineda, Erick Sánchez y Charly Rodríguez. También aparecen Obed Vargas y Erik Lira, en un sector donde el cuerpo técnico busca fortalecer tanto la recuperación como la creación ofensiva.

En ataque, México contará con futbolistas como Raúl Jiménez y Julián Quiñones, además de Alexis Vega y Roberto ‘Piojo’ Alvarado, quienes atraviesan un buen momento con sus clubes. A ellos se suman Germán Berterame y Guillermo Martínez como opciones para el frente ofensivo.

Estos encuentros ante Portugal y Bélgica servirán como una prueba directa ante selecciones europeas de alto nivel. Con esta convocatoria, Javier Aguirre comienza a perfilar una base sólida, en un momento donde cada decisión apunta a consolidar el equipo que representará a México en la Copa del Mundo de 2026.

Convocatoria de México

Porteros: Raúl ‘Tala’ Rangel (Chivas), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos)

Defensas: Jesús Gallardo (Toluca), Jesús Angulo (Tigres), Everardo López (Toluca), Johan Vásquez (Genoa), César Montes (Lokomotiv), Israel Reyes (América), Richard Ledezma (Chivas), Jorge Sánchez (PAOK)

Mediocampistas: Álvaro Fidalgo (Betis), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Erick Sánchez (América), Charly Rodríguez (Cruz Azul), Erik Lira (Cruz Azul), Brian Gutiérrez (Chivas), Denzell García (Juárez)

Delanteros: Alexis Vega (Toluca), Julián Quiñones (Al Qadisiya), Roberto ‘Piojo’ Alvarado (Chivas), Raúl Jiménez (Fulham), Armando ‘Hormiga’ González (Chivas), Germán Berterame (Inter Miami), Guillermo ‘Memote’ Martínez (Pumas)

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