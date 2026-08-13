Terrel Williams, el último rival de Prichard Colón: ¿qué fue de él tras aquella pelea?

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Terrel Williams ganó la pelea ante Prichard Colón. Foto: AFP

Prichard Colón, exboxeador puertorriqueño, murió a los 33 años tras sufrir lesiones cerebrales que lo dejaron en estado vegetativo en 2015, tras su pelea con Terrel Williams.

Ante la noticia de su fallecimiento, el nombre del pugilista estadounidense volvió a marcar tendencia, debido a que, durante el combate, Williams propinó diversos golpes en la nuca, conocidos como golpes de conejo.

¿Quién es Terrel Williams, el último boxeador que enfrentó Prichard Colón?

Como menciona el sitio BoxRec, Williams nació en Inglewood, California, pertenece a la división Welter, además de que cuenta con un récord de 19 peleas, entre ellas 18 victorias con 13 nocauts y una derrota.

Asimismo, el sitio señala que el último combate de Terrel Williams fue en septiembre de 2019 contra Thomas Dulorme, en el Rabobank Theater, en Bakersfield, California, donde perdió la pelea.

Al momento, Terrel Williams aparece como inactivo, según BoxRec.

¿Qué pasó con Terrel Williams después de la pelea con Prichard Colón?

Después de aquella pelea, Terrel Williams se alejó del boxeo durante poco más de dos años. Su regreso al cuadrilátero ocurrió el 17 de noviembre de 2017, cuando enfrentó a Rosemberg Gómez y consiguió una victoria por nocaut técnico.

La situación de Colón también marcó a Williams. El estadounidense expresó su preocupación por el estado de salud de su rival y aseguró que nunca tuvo la intención de provocarle un daño como el que finalmente sufrió.

Años después, Williams continuó hablando de lo ocurrido y señaló que rezaba por Colón. También explicó que decidió no visitarlo en el hospital después de recibir la recomendación de respetar la privacidad de la familia.

¿Terrel Williams recibió algún castigo por la pelea?

Durante el combate de 2015, Williams recibió una penalización por uno de los golpes detrás de la cabeza. Sin embargo, no recibió una suspensión por las lesiones que sufrió Colón.

Una investigación realizada por autoridades de Virginia tampoco encontró elementos para sancionar a Williams. El caso generó cuestionamientos sobre distintos aspectos de la pelea, entre ellos la actuación del árbitro y del médico que atendió a los boxeadores.

La pelea que cambió la vida de Prichard Colón

La noche del 17 de octubre de 2015 terminó de manera muy distinta para ambos boxeadores. Williams consiguió la victoria por descalificación después de que Colón no respondiera al llamado para el décimo round.

Para el puertorriqueño, aquella sería la última pelea de su carrera. Tenía entonces 23 años y un récord invicto de 16 victorias, mientras Williams también llegaba sin conocer la derrota.

Más de una década después, la muerte de Colón vuelve a poner aquel enfrentamiento bajo los reflectores. El caso dejó abierta una conversación sobre la seguridad de los boxeadores, los golpes ilegales y la responsabilidad de quienes deben protegerlos dentro del ring.

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