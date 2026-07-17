Tijuana debuta en el Apertura 2026 con triunfo ante Tigres

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Ramiro Árciga en festejo de gol de Tijuana | Imago7

Xolos de Tijuana comenzó el Apertura 2026 con una victoria de 3-1 sobre Tigres en el Estadio Caliente, en un partido resuelto durante el tiempo de compensación. Ramiro Árciga abrió el marcador al minuto 31 tras una asistencia de Yael Padilla, mientras que Ozziel Herrera empató para los felinos al 56’, con un remate de cabeza después de un tiro de esquina.

Mourad El Ghezouani, quien ingresó al minuto 65, se convirtió en la figura del encuentro con dos goles en los instantes finales. El delantero convirtió un penalti al 90+5, luego de una falta sobre Adonis Preciado, y selló el 3-1 al 90+8 con un disparo de izquierda desde fuera del área. En la segunda jornada, Tijuana recibirá al León y Tigres enfrentará como local al Atlético de San Luis.

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