Gobierno de las Malvinas pidió a la FIFA investigar a la selección argentina por su polémico festejo: “Nos sentimos decepcionados”

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La Asamblea Legislativa de las Malvinas mandó una carta a la FIFA. Foto: AFP

Tras derrotar a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 este miércoles, algunos jugadores de la Selección de Argentina celebraron la victoria exhibiendo una manta con la leyenda “Las Malvinas son argentinas“, una imagen que rápidamente se viralizó y desató polémica en redes sociales.

A raíz de ello, la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas envió una carta a la FIFA para que aplique su reglamento ante lo que calificó como “la exhibición de mensajes políticos por parte de la selección argentina”.

¿Qué dice la carta de la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas para la FIFA?

Firmada por Jack Ford, presidente de la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas, la misiva destaca que el incidente de la pancarta “constituyó una clara declaración política relacionada con la soberanía de las Islas Malvinas”.

Asimismo, resalta que no ha sido el único, ya que, tras el encuentro contra Egipto, el equipo argentino entonó cánticos “sobre las Islas Malvinas en sus vestuarios”.

También, el documento enviado a la FIFA recordó que, en 2014, por una conducta similar, la Asociación del Fútbol Argentino fue sancionada con 20 mil libras esterlinas.

“Nos sentimos decepcionados, aunque lamentablemente no sorprendidos, por esta forma de proceder”, resalta en la carta.

Asimismo, entre sus motivos, la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas mencionó los estatutos y el Código Disciplinario de la FIFA, que prohíben el uso de partidos e instalaciones de fútbol para mensajes políticos, religiosos o personales (Código de Conducta de Estadios de la FIFA, sección 2.14 y artículos 15.1 y 17.2.e del Código Disciplinario de la FIFA).

También sostuvo que las personas afectadas por este acto tienen una posición democrática establecida y resaltó que las Islas Malvinas forman parte de un territorio británico de ultramar diverso, autónomo y autofinanciado.

“En el referéndum de 2013 sobre nuestro estatus político, el 99.8% de los habitantes de las Islas Malvinas votó a favor de seguir siendo un Territorio Británico de Ultramar, con una participación de aproximadamente el 92%, en una votación supervisada de forma independiente por observadores internacionales”. Menciona la carta

También, destacó que, en 1982, Argentina invadió dicho territorio, “lo que resultó en una ocupación hostil de 74 días”.

“Los sucesos de esta guerra traumatizaron a los habitantes de las Islas Malvinas, lo que hizo que actos políticos como los ocurridos después del partido fueran particularmente insensibles hacia el pueblo de las Malvinas. La FIFA debería tener en cuenta este contexto al tomar su decisión”, se lee en el documento.

Cabe recordar que dicha manta fue llevada por unos aficionados argentinos al Estadio de Atlanta y que, como se aprecia en varias imágenes, fue desplegada desde las gradas al fin del encuentro.

Finalmente, la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas mencionó que su política es no permitir que estos temas se mezclen con el deporte y destacó su apoyo al ministro británico Peter Kyle.

The #FalklandIslands Legislative Assembly has written to @FIFAcom following the display of political messaging by the Argentina team after last night's semi-final. Politics has no place in sport..#WorldCup pic.twitter.com/ooNoiWFAxD — Falkland Islands Legislative Assembly (@FIAssembly) July 16, 2026

¿Qué dijo el ministro británico?

Peter Kyle, ministro británico de Empresa y Comercio, afirmó este jueves que la FIFA debe investigar exhaustivamente el comportamiento de los futbolistas argentinos.

“La política debe estar separada del fútbol. De hecho, uno de los principios fundamentales del Mundial es que la política esté separada del fútbol”, declaró a la BBC.

Las palabras del ministro fueron respaldadas por un portavoz de Keir Starmer, primer ministro británico. “Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas definitivamente lo son” declaró un portavoz de Downing Street.

Manta con el mensaje polémico. Foto: Reuters

“Válido y lícito”, dijo Javier Milei por el mensaje de “Las Malvinas son argentinas”

Javier Milei, presidente de Argentina, consideró este jueves “válido y lícito” que los jugadores de la selección desplegaran la pancarta con el mensaje “Las Malvinas son argentinas” tras vencer a Inglaterra, mientras que veteranos de dicho conflicto agradecieron a la selección por su gesto.

“Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan”, declaró Milei en entrevista a El Observador.

Sin embargo, pidió no interpretar el gesto como parte de la disputa diplomática entre Argentina y Reino Unido por el archipiélago del Atlántico Sur.

“Un partido de futbol es un partido de futbol”, dijo y recordó que lo mismo habían dicho antes del partido tanto el entrenador Lionel Scaloni como los veteranos de la guerra librada en 1982 por la soberanía de las islas, en la que murieron 649 argentinos y 255 británicos.

“Las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar y lo vamos a hacer en el plano diplomático”, prosiguió.

El miércoles, después del triunfo que tenía una importante carga simbólica para los argentinos dado este antecedente, el presidente había pedido no mezclar el fútbol con la disputa territorial y rechazó “gestos de patriotismo baratos”.

Por su parte, excombatientes en la guerra de Malvinas agradecieron el triunfo y el gesto del seleccionado. “Gracias jugadores, cuerpo técnico y colaboradores. Las Malvinas son argentinas, como ustedes”, escribió el centro de excombatientes Islas Malvinas de la ciudad de La Plata.

“Se me puso la piel de gallina porque es un sentimiento nacional”, señaló en declaraciones radiales el excombatiente Esteban Tries sobre la bandera y añadió que se sintió “muy representado” por la selección.

El excombatiente y director técnico Omar De Felippe escribió tras el triunfo. “Hoy solo quiero agradecerles a estos chicos por la enorme alegría y la inmensa caricia al alma que nos regalaron”.

Mientras la polémica sigue creciendo fuera de la cancha, Argentina ya se prepara para su próximo reto deportivo. La “Albiceleste se enfrentará a España el próximo domingo en la Final del Mundial 2026, encuentro en el que buscará el bicampeonato.

Manta desplegada después del juego Argentina vs Inglaterra. Foto: Reuters

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