¿Listo para correr con Elmo? Ya hay fecha para la Carrera Plaza Sésamo 2026

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Las inscripciones ya están disponibles. Foto: Especial

La Carrera Plaza Sésamo regresa a la Ciudad de México y rendirá homenaje a Elmo, uno de los personajes más queridos por el público.

Si piensas asistir junto con tu familia o amigos, en Unotv.com te contamos todo lo que debes saber del evento que se prevé sea una jornada llena de alegría, movimiento y convivencia.

¿Cuándo será la Carrera Plaza Sésamo 2026?

La cita para la Carrera Elmo 2026 es el próximo 29 de agosto de 2026 en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, en la Fuente de Xochipilli.

Como señalan los organizadores, el evento iniciará a las 7:00 de la mañana, además de que tendrá tres modalidades para que todos, incluso las mascotas, participen.

¿Cuáles son las modalidades de la Carrera Plaza Sésamo 2026?

Caminata familiar, que consistirá en 3 kilómetros

Carrera de 5 kilómetros

Carrera de 10 kilómetros

¡Elmo está listo para correr contigo y tu familia la #CarreraElmo! ❤️🏃🏃‍♀️



Nuestro amigo más risueño, amoroso y divertido los espera este 29 de agosto en la 2da Sección Chapultepec, Fuente de Xochipilli para compartir una mañana llena de alegría, movimiento y mucha diversión.



No… pic.twitter.com/BiAPJNPvNf — Plaza Sésamo (@PlazaSesamo) July 16, 2026

¿Cómo se puede participar en la Carrera Elmo 2026?

Las inscripciones están disponibles a partir de hoy, a través del sitio web de Fhinix Sports y el costo es de

Caminata 3 kilómetros, 540 pesos hasta el 21 de agosto y 590 pesos durante la entrega de kits, solo si aún hay números disponibles.

Carrera 5 kilómetros y 10 kilómetros, 590 pesos hasta el 21 de agosto de 2026 y 640 pesos durante la entrega de kits, solo si aún hay números disponibles.

“Precios más el 10% de comisión de la plataforma de cobro electrónica”, destacó la convocatoria.

¿Cuándo entregarán los kits de la Carrera Plaza Sésamo 2026?

La recolección de kits será el sábado 22 de agosto, de 8:00 a 14:00 horas, en Inspark Plaza Carso, ubicada en Lago Zurich 119, Granada, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El kit consta de un morral, una medalla y una playera de Elmo en la que también aparecen Lucas Comegalletas, Abelardo Montoya, Beto y Enrique, así como Abby Cadabby.

Cabe mencionar que las inscripciones cerrarán el viernes 21 de agosto a las 16:00 horas o hasta agotar cupos.

Sin embargo, en caso de alguna duda o requerir más información, los interesados pueden visitar el sitio oficial de Plaza Sésamo.

Finalmente, “la Carrera Elmo 2026 busca promover hábitos saludables, la inclusión y la importancia de compartir tiempo de calidad a través del juego y el movimiento, tal como lo hace Plaza Sésamo desde hace 55 años”, destacaron los organizadores.

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