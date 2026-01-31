Toluca no puede de visita y empata con el Puebla

GENERANDO AUDIO...

El Clausura 2026 se reanudó este viernes en el Estadio Cuauhtémoc con el duelo entre Puebla y Toluca, un encuentro que terminó sin goles y dejó pendientes, principalmente para los Diablos Rojos, que no supieron capitalizar las condiciones que se presentaron a lo largo del partido.

La primera mitad transcurrió con pocas acciones de peligro, marcada por la falta de creatividad ofensiva de ambos equipos. Las llegadas a las áreas fueron escasas y las porterías prácticamente no fueron exigidas. Pasada la media hora de juego, Sebastián Córdova, uno de los jugadores más participativos del encuentro, generó el primer disparo a puerta, aunque la jugada no pasó a mayores.

Antes del descanso, en tiempo agregado, Toluca tuvo la oportunidad más clara del primer tiempo al contar con un penal a favor tras una mano de Luis Rey. Sin embargo, Sebastián Córdova no logró concretar desde los once pasos, ya que Ricardo Gutiérrez se vistió de figura al atajar el cobro y mantener el marcador sin movimientos.

Para la segunda parte, el ritmo del partido mostró una ligera mejoría. Nuevamente fue Toluca quien avisó primero con un disparo desviado de Nicolás y posteriormente con un tiro de Santiago Simón que el guardameta poblano desvió con un buen lance.

La reacción de Puebla llegó minutos después y estuvo cerca de reflejarse en el marcador. Edgar Guerra quedó mano a mano tras un buen desmarque, pero el extremo colombiano no logró definir correctamente y desperdició la oportunidad de adelantar a la Franja. Cuando los locales parecían tomar mayor confianza, el encuentro se les complicó con la expulsión de su capitán, Nicolás Díaz, quien vio la tarjeta roja tras una fuerte entrada por detrás sobre Franco Rossi, atacante uruguayo que disputaba sus primeros minutos en la Liga MX.

Con la ventaja numérica, Toluca se adueñó de la posesión del balón y comenzó a generar mayor peligro, principalmente mediante disparos de media distancia, aunque sin la claridad necesaria en el último tercio. Franco Rossi y Jesús Gallardo fueron quienes más intentaron inquietar el arco rival.

Con este empate sin anotaciones, Toluca llegó a ocho unidades y se mantendrá en la parte alta de la tabla, mientras que Puebla alcanzó cuatro puntos. En la jornada 5 del campeonato, la Franja visitará a Xolos de Tijuana y los Diablos Rojos recibirán a Cruz Azul. LEE LA CRÓNICA COMPLETA AQUÍ

