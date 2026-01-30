Sabalenka vs. Rybakina, final del Abierto de Australia 2026, en mujeres: fecha, dónde ver y favorito según la IA

GENERANDO AUDIO...

Sabalenka vs. Rybakina, final de mujeres del Abierto de Australia 2026. Foto: Getty

La final del Abierto de Australia 2026, en mujeres, será el partido Sabalenka vs. Rybakina y se jugará el sábado 31 de enero. Este duelo pondrá nuevamente frente a estas tenistas, en un juego que hace tres años parecía destinado a convertirse en un clásico del tenis femenino.

El enfrentamiento remite inevitablemente a 2023, cuando Aryna Sabalenka conquistó su primer título de Grand Slam al vencer precisamente a Elena Rybakina en la final de Melbourne. Un año antes, en 2022, la jugadora nacida en Moscú y nacionalizada kazaja había sorprendido al mundo al ganar Wimbledon con apenas 23 años. Desde entonces, sus trayectorias tomaron rumbos opuestos.

Aryna Sabalenka, de 27 años, consolidó su ascenso hasta convertirse en la número uno del ranking WTA. Revalidó el título del Abierto de Australia en 2024, fue subcampeona en 2025 y también levantó los trofeos del US Open en 2024 y 2025. Su regularidad y fortaleza mental la han convertido en la jugadora más dominante del circuito.

En contraste, Elena Rybakina descendió del tercer puesto mundial hasta la posición 13. Desde aquella final en Melbourne solo alcanzó una semifinal de Grand Slam, en Wimbledon 2024.

Además, su carrera se vio envuelta en la polémica por una investigación de la WTA sobre su relación profesional con el entrenador Stefano Vukov, considerada nociva por el organismo rector del tenis femenino. Aunque la jugadora nunca presentó denuncia, el técnico fue suspendido en enero de 2025. Sin embargo, en la segunda mitad de 2025 comenzó el resurgimiento de Rybakina.

¿Dónde y a qué hora ver la final del Abierto de Australia 2026?

Fecha y hora del juego Sabalenka vs. Rybakina ¿Cuándo? Sábado 31 de enero de 2026

Sábado 31 de enero de 2026 ¿A qué hora? A las 2:30 de la mañana (tiempo del centro de México)

A las 2:30 de la mañana (tiempo del centro de México) ¿En dónde? Rod Laver Arena

Rod Laver Arena ¿Dónde verlo? Este torneo ha sido transmitido por Disney Plus Premium

¿Quién ganará según la IA?

Para el duelo Sabalenka vs. Rybakina, la IA dice que Aryna Sabalenka es favorita pero por un margen mínimo, así lo señala Gemini, un modelo de inteligencia artificial multimodal desarrollado por Google DeepMind, quien compartió algunas claves:

La “Reina de Australia” : Aryna Sabalenka ha desarrollado una conexión especial con las canchas de Melbourne. Su historial aquí es impresionante (ganadora en 2023 y 2024).

: Aryna Sabalenka ha desarrollado una conexión especial con las canchas de Melbourne. Su historial aquí es impresionante (ganadora en 2023 y 2024). Mejor movilidad defensiva : Sabalenka mejoró su desplazamiento lateral, lo que le permite pasar de la defensa al ataque con mayor eficacia que Elena Rybakina .

: Sabalenka mejoró su desplazamiento lateral, lo que le permite pasar de la defensa al ataque con mayor eficacia que . Resiliencia mental: no se desmorona ante las dobles faltas o los errores no forzados; aprendió a mantener la “mentalidad de tigre” incluso cuando las cosas se ponen difíciles.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento