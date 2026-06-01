¡Toma precauciones! Anuncian operativos especiales durante partidos del Mundial 2026

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Desplegarán policías por partidos del Mundial en CDMX | Foto: Cuartoscuro – IA

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció que se realizarán operativos especiales en el Estadio Ciudad de México (Estadio Banorte o Estadio Azteca) durante los cinco partidos que recibirá del Mundial 2026, así como en los llamados “Fan Fest” que se realizarán en toda la capital mexicana con motivo de la Copa Mundial de la FIFA.

En conferencia de prensa de este lunes, las autoridades capitalinas anunciaron que el plan de seguridad pretende salvaguardar la integridad física y patrimonial de turistas, representantes de gobiernos extranjeros, selecciones, autoridades deportivas y aficionados en general.

¿Cómo serán los operativos en el Estadio Azteca?

El Estadio Ciudad de México, que albergará el partido inaugural de la Copa del Mundo y cuatro partidos adicionales, verá el despliegue conjunto de 7 mil 708 elementos, apoyados por 682 vehículos en el Coloso de Santa Úrsula.

Dicho operativo tiene como objetivo atender la directriz de la FIFA para las tres sedes del Mundial, por lo que también se implementará el operativo del polígono de Última Milla en las inmediaciones del estadio, limitada así:

Al norte por Avenida Santa Úrsula

Al sur por Circuito Azteca y Lateral de Anillo Periférico

Al oriente por Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Las Torres

Al poniente por Avenida del Imán y Gran Sur

Por motivo de dicho operativo, se harán restricciones temporales y graduales a la circulación vehicular durante los días de partido, es decir, en las siguientes fechas:

11 de junio: México vs. Sudáfrica (Partido Inaugural)

México vs. Sudáfrica (Partido Inaugural) 17 de junio: Colombia vs. Uzbekistán (Fase de Grupos)

Colombia vs. Uzbekistán (Fase de Grupos) 24 de junio: México vs. Chequia (Fase de Grupos)

México vs. Chequia (Fase de Grupos) 30 de junio: 1.º del Grupo A vs. Mejor Tercer lugar (Dieciseisavos de Final)

1.º del Grupo A vs. Mejor Tercer lugar (Dieciseisavos de Final) 5 de julio: Ganador partido 79 vs. Ganador partido 80 (Octavos de Final)

El objetivo de este polígono es ordenar el flujo de personas alrededor del recinto para garantizar un arribo ordenado de aficionados, la correcta operación de los diferentes sistemas de transporte y la accesibilidad para vecinos de la zona.

Cabe destacar que el ingreso a este perímetro será exclusivo para aficionados con boleto y vehículos acreditados para ingreso al Estadio quienes deberán acreditar su residencia a través de un código QR único expedido por la alcaldía Coyoacán.

La Última Milla dispondrá de 18 accesos peatonales, 12 accesos semipeatonales y 30 vehiculares, que contarán con señalética para orientación a peatones y conductores.

Anuncian dispositivos de seguridad y operativos de movilidad

También se realizará un dispositivo de seguridad y vigilancia en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México con los siguientes objetivos:

Proteger la integridad de las personas

Inhibir la comisión de delitos

Activar protocolos para la evacuación ante incidentes y la búsqueda de personas

Garantizar el derecho a la libre manifestación y expresión pública

Evitar el ingreso de personas con objetos no permitidos.

Fuente: SSC

Por esta razón, se llama a la población a evitar ingresar con cualquier objeto que pueda poner en riesgo la seguridad o que comprometa el orden y la convivencia pacífica en el recinto.

En coordinación con FIFA, se hará una intensa campaña de difusión de la lista de objetos no permitidos, tales como:

Armas

Materiales inflamables

Alcohol o estupefacientes

Alimentos

Objetos voluminosos

Equipo profesional de videograbación

Fuente: SSC

Finalmente, se anunció la implementación de un dispositivo vial para garantizar una movilidad ágil y segura para aficionados, vecinos de la zona y para quienes circulan en la zona circundante a la Última Milla.

Agentes de Tránsito realizarán cortes viales en las inmediaciones del recinto deportivo, y brindarán los apoyos para la correcta operación de los sistemas de movilidad y traslado de personas hacia y desde el Estadio Ciudad de México, como son:

Park & Ride

Bahías de ascenso y descenso de taxis autorizados y servicios por aplicación

Puntos para traslado en bicicleta

Rutas semipeatonales

Fuente: SSC

Al mismo tiempo se garantizarán alternativas viales para agilizar el tránsito en la zona:

Al norte tendremos Av. División del Norte, Miguel Ángel de Quevedo y Circuito Interior

Al Sur, Anillo Periférico, San Fernando y Avenida Insurgentes.

Al Oriente, División del Norte, Avenida Miramontes, Eje 3 Cafetales y Canal Nacional.

Al Poniente, Avenida Aztecas, Avenida Universidad, Insurgentes y Avenida Revolución.

Fuente: SSC

¡CDMX anuncia el despliegue de casi 9 mil policías por el Mundial!

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México anunció el despliegue general de 11 mil 219 elementos, entre ellos 9 mil 194 policías capitalinos, apoyados con mil 21 vehículos, para las actividades en el Estadio Ciudad de México y en el FIFA Fan Festival del Zócalo.

Adicionalmente, la DDC resguardará las 18 sedes de los Festivales Futboleros organizados por el gobierno capitalino, con 291 elementos apoyados por 75 vehículos en:

Parque Tezozómoc | Azcapotzalco

Parque Las Américas | Benito Juárez

Deportivo San Mateo Atenco | Cuajimalpa

Plaza Garibaldi | Cuauhtémoc

Deportivo Leandro Valle | Iztacalco

Central de Abasto | Iztapalapa

Parque Cri-Cri | Miguel Hidalgo

Deportivo San Francisco Tecoxpa | Milpa Alta

Bosque de Tláhuac | Tláhuac

Utopía Deportivo Eduardo Molina | Venustiano Carranza

Parque La Bombilla | Álvaro Obregón

Deportivo Hermanos Galeana | Gustavo A. Madero

Parque de la Consolación | Coyoacán

Revolución | Gustavo A. Madero

Utopía Meyehualco | Iztapalapa

Unidad Independencia | Magdalena Contreras

Deportivo Vivanco | Tlalpan

Deportivo Xochimilco | Xochimilco

Adicionalmente, se reforzará la presencia policial en puntos estratégicos de la CDMX, donde se espera una alta afluencia de personas, como corredores turísticos, zonas hoteleras, y espacios culturales y de esparcimiento.

En suma, la Policía de la Ciudad de México desplegará más de 56 mil elementos para la vigilancia de las actividades propias de la Copa del Mundo, y para garantizar la seguridad en toda la Ciudad.

¿Cómo será el operativo en el Fan Fest del Zócalo?

El Zócalo capitalino se convertirá en la sede oficial del FIFA Fan Festival del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Durante 39 días, la plaza pública recibirá a un aproximado de 60 mil aficionados por día para disfrutar del torneo.

Para garantizar el orden, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará un estado de fuerza de 3 mil 411 elementos y 339 vehículos.

Este operativo se ejecutará bajo el Plan Kukulkán, en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta y diversas dependencias locales.

La estrategia de vigilancia contempla patrullajes a pie tierra, ciberpatrullajes y el monitoreo constante a través de las cámaras del C5.

Se instalarán cinturones de seguridad en las calles aledañas y siete puntos de inspección para revisar mochilas y bolsas con detectores de metal.

Asimismo, las autoridades realizarán cortes viales estratégicos para agilizar la movilidad y asegurar la operación del transporte público.

De forma paralela, las 16 alcaldías de la CDMX albergarán los llamados Festivales Futboleros con transmisiones gratuitas de los partidos.

En dichos puntos locales operarán 291 elementos policiales, quienes realizarán pruebas amistosas del programa Conduce Sin Alcohol.

Para cualquier emergencia, se mantendrán activos canales de atención ciudadana como el 911, la aplicación Mi Policía y el número *765.

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