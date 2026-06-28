Resultados completos del Mundial 2026 hoy sábado 27 de junio

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Resultados del sábado 27 de junio. Foto: Reuters

El Mundial 2026 continúa con su camino y la fase de grupos entra en su etapa definitiva, por lo que cada partido se vuelve clave para conocer a las selecciones que conseguirán su boleto a los dieciseisavos de final. Es por eso que te compartimos los resultados de la tercera jornada correspondiente a los Grupos J, K y L.

Sigue toda la información y los resultados de la justa mundialista a través de Claro Sports.

Panamá vs. Inglaterra

Inglaterra cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con una victoria de 2-0 sobre Panamá y aseguró el primer lugar del Grupo L. Después de un primer tiempo cerrado, los “Tres Leones” encontraron los espacios en la segunda parte y resolvieron el encuentro con goles de Jude Bellingham y Harry Kane.

Panamá intentó resistir ante una de las selecciones favoritas del torneo y mantuvo el partido equilibrado durante gran parte del duelo, pero no logró generar suficiente peligro en ataque. Con este resultado, el conjunto canalero terminó su participación sin sumar puntos y quedó fuera de la competencia.

Inglaterra avanzó como líder del sector y ahora espera rival para los dieciseisavos de final, mientras que Panamá se despide de su segunda Copa del Mundo.

Croacia vs. Ghana

Croacia consiguió una victoria clave de 2-1 sobre Ghana en el cierre del Grupo L y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final como segundo lugar del sector. Los “Vatreni” tomaron ventaja con un disparo de Petar Sučić y, aunque Ghana logró igualar en la segunda parte, Nikola Vlašić apareció en los minutos finales para darle el triunfo a los europeos.

Ghana llegó al encuentro con buenas posibilidades de avanzar y logró competir ante Croacia, pero no pudo mantener el empate que le habría dado mayor tranquilidad. A pesar de la derrota, las “Estrellas Negras” consiguieron avanzar como uno de los mejores terceros lugares gracias a sus resultados previos en el grupo.

Con el resultado, Croacia se mantiene en la pelea dentro del Mundial 2026 y se enfrentará en la siguiente ronda a un rival proveniente del Grupo K.

Colombia vs. Portugal

Colombia y Portugal empataron 0-0 en el cierre del Grupo K del Mundial 2026, un resultado que permitió a la selección colombiana mantenerse como líder del sector.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo llegó al encuentro con seis puntos después de sus victorias ante Uzbekistán y la República Democrática del Congo, por lo que el empate fue suficiente para conservar la primera posición.

Portugal buscó quedarse con el triunfo para superar a los colombianos en la tabla, pero no pudo romper el orden defensivo sudamericano. Los europeos terminaron la fase de grupos con cuatro puntos y aseguraron su clasificación a los dieciseisavos de final.

Con este resultado, Colombia avanzó como líder del Grupo K, mientras que Portugal se quedó con el segundo boleto de la zona rumbo a la fase de eliminación directa.

República Democrática del Congo vs. Uzbekistán

La República Democrática del Congo consiguió una victoria clave de 3-1 sobre Uzbekistán en la última jornada del Grupo K y mantuvo vivas sus posibilidades de avanzar en el Mundial 2026. Los “Leopardos” necesitaban sumar los tres puntos para competir por un lugar entre los mejores terceros lugares.

Uzbekistán, que disputó su primera Copa del Mundo, no logró revertir el mal inicio que tuvo en el torneo después de caer ante Colombia y Portugal. El conjunto asiático cerró su participación con tres derrotas, aunque dejó una buena imagen en su debut mundialista.

El triunfo de Congo convirtió el cierre del Grupo K en uno de los más disputados, pues la selección africana tuvo que esperar la combinación de resultados de otros sectores para conocer si alcanzaba un lugar en los dieciseisavos de final.

Partidos en curso y pendientes

La jornada mundialista continúa con varios partidos pendientes que definirán el cierre de la fase de grupos.

Argelia vs. Austria y Jordania vs. Argentina buscarán cerrar su participación en fase de grupos de la mejor manera, los juegos serán al mismo tiempo a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Información en desarrollo…

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