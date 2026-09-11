Luis Enrique muestra su admiración por Isaac del Toro: “Un ciclista superlativo” 

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Luis Enrique elogia a Isaac del Toro Foto: AFP

Luis Enrique, director técnico del PSG, durante una entrevista posterior a la victoria de su equipo frente al Slovan Bratislava, elogió al ciclista mexicano Isaac del Toro.

Durante las preguntas se realizaron algunas comparativas entre el desempeño del equipo parisino y el ciclismo. Incluso, el DT aseguró que el funcionamiento fue: “En bajada, como si fuéramos en montaña, todo bajada”.

En ese contexto fue que se le cuestionó su opinión por el mexicano, miembro de UAE y compañero de Tadej Pogačar, a quien describió como valiente y ambicioso: “De esos que van para adelante, es un poco como a mí me gusta ver el futbol”.

"ME ENCANTA (ISAAC DEL TORO). ESTOY SEGURO DE QUE ALGÚN DÍA COINCIDIRÉ CON ÉL" ❤️



🚲🇲🇽 Luis Enrique le compartió a @JuanJRueda su admiración y que es un gran fan del ciclista mexicano Isaac del Toro.#ChampionsEnFOX pic.twitter.com/FEe56gVK54 — FOX (@somos_FOX) September 9, 2026

Asimismo, se detuvo para elogiar a todos los ciclistas, reconociendo el gran esfuerzo que implica un deporte como ese.

“Me encanta, me encantan todos los buenos ciclistas, tengo mucha admiración con ellos. Yo, que he hecho bastante bicicleta, sé lo duro que es, entre comillas, lo duro que es entrenar cada día y estoy seguro que algún día coincidir con él, un ciclista superlativo que está al lado del mejor ciclista” mencionó el técnico español.

El funcionamiento del PSG

El equipo parisino logró derrotar a su rival con 6 goles. De esta forma es que el PSG regresa a la máxima competición de clubes en Europa.

“Muy contento y no es solo volver al Parque de los Príncipes en un partido de Champions League, es ver a los aficionados con el tifo y con su apoyo al equipo”. Luis Enrique

Sobre el desempeño de Ferran Torres, menciona que: “Contento con cada gol que marca cualquier jugador del PSG. Cuando hablamos de la adaptación de los jugadores de manera individual, ves que hay jugadores que de repente, que por lo que sea, mete dos goles nada más que entra, hoy hizo tres y hay otros que les cuesta”.

¿Quién es Isaac del Toro?

Isaac del Toro es un joven ciclista originario de Baja California, nacido en noviembre de 2003. Desde muy temprana edad demostró un gran gusto por el ciclismo de montaña y las carreras de carretera.

El mexicano recientemente se consagró como el ganador del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 y también es reconocido por su gran desempeño en el Giro de Italia 2025.

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