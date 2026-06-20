Túnez y Japón escriben una nueva página en la historia de la Copa del Mundo con el partido mil en el Estadio Monterrey

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Estadio Monterrey. Foto: Reuters.

Túnez y Japón disputarán este sábado 20 de junio de 2026 en el Estadio Monterrey el partido reconocido oficialmente como el número 1000 en la historia de la Copa del Mundo.

El encuentro representa una marca histórica para la competencia, cuya primera edición se celebró en Uruguay en 1930. Además, coincide con la expansión del torneo, que en su edición de 2026 se realiza por primera vez en tres países —México, Estados Unidos y Canadá—, cuenta con 48 selecciones y tiene un calendario de 104 partidos.

De acuerdo con los registros históricos de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), la Copa del Mundo alcanzó el partido número 500 durante la edición de Estados Unidos 1994. En esa competencia, la selección de Brasil conquistó el título tras vencer a Italia en la final disputada en el Estadio Rose Bowl, en Pasadena, California.

El registro de 1000 partidos refleja la evolución de la Copa del Mundo desde su creación. El torneo pasó de contar con 13 selecciones participantes en su primera edición a reunir a 48 equipos nacionales en 2026, una modificación que amplió el formato y el número de encuentros.

Túnez y Japón protagonizan el partido 1000 de la historia mundialista

El encuentro entre Túnez y Japón se disputará en el Estadio Monterrey, escenario donde se alcanzará el partido número 1000 en la historia de la Copa del Mundo, como parte de la segunda jornada del Grupo F.

El capitán de Túnez, Ellyes Skhiri, señaló sobre el significado del encuentro.

“Poder participar en el partido número mil de la Copa Mundial de la FIFA es algo realmente simbólico” Ellyes Skhiri, capitán de Túnez.

Skhiri también indicó que disputar un encuentro mundialista representa una oportunidad para valorar la historia del torneo y a los futbolistas que han participado en él a lo largo de distintas generaciones.

Túnez disputó su primer encuentro ante Suecia, duelo que terminó con marcador de 5-1. Por su parte, Japón llega después de empatar 2-2 frente a Países Bajos en su presentación dentro del torneo.

El resultado de este compromiso tendrá impacto en la clasificación del Grupo F, en el que también participan Países Bajos y Suecia.

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