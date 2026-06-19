Ismaël Koné dice adiós al Mundial 2026 tras fractura ante Qatar; fue operado con éxito

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Ismaël Koné fue operado por fractura. Foto: Reuters

Ismaël Koné, mediocampista de la Selección de Canadá, fue operado con éxito tras la grave lesión sufrida este jueves en el duelo ante Qatar en el Mundial 2026, un incidente que no solo lo deja fuera del torneo, sino también de lo que resta de la temporada, debido a una fractura en la pierna izquierda que requerirá un largo proceso de recuperación.

La noticia confirma el peor escenario para el futbolista de 24 años, quien tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla tras la fuerte entrada de Assim Madibo durante el segundo tiempo del encuentro disputado en el BC Place.

La acción ocurrió al minuto 51, cuando el jugador canadiense disputaba un balón en el mediocampo y terminó tendido sobre el pasto con visibles gestos de dolor.

¡TERRIBLES IMAGENES! 🚨 JUGADOR DE CANADÁ SUFRE FRACTURA



Ismaël Koné sufrió una lamentable lesión y tuvo que salir del campo #ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/2KR5DtqnoS — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 18, 2026

El impacto de la jugada fue inmediato, el cuerpo médico ingresó rápidamente para atender al jugador, que tuvo que ser inmovilizado antes de su traslado en camilla.

La gravedad del momento fue tal que la imagen generó consternación tanto en el estadio como en redes sociales, donde se viralizó la secuencia de la lesión.

La falta fue sancionada con tarjeta roja para Assim Madibo, luego de la intervención del VAR, que corrigió la decisión inicial del árbitro, quien había mostrado amarilla, el futbolista qatarí abandonó el campo visiblemente afectado por la situación.

De acuerdo con la información médica, confirmada por la Asociación Canadiense de Futbol, Koné fue sometido a una cirugía reconstructiva en la pierna izquierda durante las horas posteriores al partido, procedimiento que se desarrolló con éxito. Sin embargo, el diagnóstico es que el jugador presenta una fractura que lo mantendrá fuera de actividad por meses.

Last night, Ismaël Koné underwent successful surgery to repair a lower limb fracture. He is expected to make a full recovery but will miss the remainder of FIFA World Cup 2026™️.



You will come back stronger, Isma! 🫶 pic.twitter.com/fjQjNz6Y8j — CANMNT (@CANMNT_Official) June 19, 2026

Reportes médicos apuntan a un tiempo de recuperación estimado entre seis y ocho meses, lo que descarta por completo su participación en el resto del Mundial 2026 y compromete incluso el inicio de la próxima temporada en la Serie A, en Italia, donde milita con el Sassuolo.

El director técnico de Canadá, Jesse Marsch, describió el momento como uno de los más duros del partido. Desde el banquillo, aseguró que el impacto fue evidente, incluso para los jugadores más cercanos a la jugada.

“Sucedió justo enfrente de la banca. Todos pudimos escucharlo. Lo supe de inmediato. Estaba justo delante de nosotros y todos pudimos escuchar el hueso romperse”, declaró el entrenador tras el encuentro.

La baja de Koné representa un golpe sensible para el conjunto canadiense, que pierde a una de sus piezas clave en el mediocampo en plena Fase de Grupos.

Sus compañeros han expresado públicamente su apoyo, al mismo tiempo que intentan asimilar la ausencia de un jugador considerado fundamental en el esquema del equipo.

El defensor Alistair Johnston también se refirió al impacto emocional dentro del grupo, destacando que la situación ha fortalecido el sentido de unión del equipo.

“Para que estemos en nuestro mejor nivel, él es una parte crucial. Pero esto nos ha dado algo más por lo que jugar. De esto se trata este equipo, es una hermandad”, señaló.

Más allá del aspecto deportivo, la escena de la lesión dejó una de las imágenes más comentadas del torneo.

¿Qué era el dispositivo verde que sostenía Koné?

Durante la evacuación del jugador en camilla, las cámaras captaron un dispositivo de color verde que Koné sostenía mientras recibía atención médica.

El objeto fue identificado posteriormente como un analgésico de acción rápida que contiene metoxiflurano, conocido comercialmente como Penthrox.

De acuerdo con información de La Agencia Canadiense de Medicamentos, Penthrox (metoxiflurano) es un analgésico inhalado utilizado para el alivio a corto plazo del dolor agudo moderado o severo asociado con traumatismos o procedimientos médicos.

🩺💨 هل لفت انتباهك الأداة الخضراء الصغيرة التي كان يستخدمها اللاعب الكندي إسماعيل كوني ويستنشق منها أثناء خروجه مصابا خلال مباراة قطر؟



الموضوع أثار فضولي شخصيا.. وهذا ما عرفته عنها:



📌 هذه الأداة تعرف طبيا باسم "بنتروكس"، لكنها اشتهرت عالميا بلقب "الصفارة الخضراء".



📌 تحتوي… pic.twitter.com/a4J4l0cb38 — Ali AbouTabl (@AliAbouTabl) June 19, 2026

Su aplicación mediante inhalación permite al paciente controlar de forma inmediata la intensidad del dolor sin necesidad de procedimientos invasivos, siendo común en ambulancias y equipos médicos deportivos.

En el caso del mediocampista canadiense, su uso fue clave para estabilizarlo antes del traslado al hospital.

Pese a la gravedad de la lesión, Koné tuvo un gesto que fue ampliamente reconocido por la afición, antes de abandonar el terreno de juego, levantó el brazo para agradecer los aplausos del público, que respondió con una ovación mientras el jugador era retirado del campo.

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