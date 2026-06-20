Resultados completos del Mundial 2026, hoy viernes 19 de junio

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Resultados del Mundial 2026 del 19 de Junio. Foto: AFP

El Mundial 2026 continúa su camino este viernes 19 de junio, conoce los resultados de la segunda jornada para los grupos C y D, donde están Brasil, Estados Unidos, Marruecos, Paraguay, Escocia, Australia, Haití y Turquía.

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Estados Unidos se impone ante Australia y amarra su pase a la siguiente ronda

Estados Unidos consiguió una nueva victoria en el Mundial 2026 tras derrotar 2-0 a Australia en la segunda jornada del Grupo D, resultado que le permitió asegurar su clasificación a la siguiente fase del torneo.

El conjunto estadounidense aprovechó los errores defensivos de los australianos para tomar ventaja. El primer tanto llegó con un autogol de Cameron Burgess, mientras que Alex Freeman apareció antes del descanso para marcar el segundo gol del encuentro.

Australia intentó reaccionar durante la segunda mitad, pero no encontró la manera de superar a la defensa estadounidense. Con este resultado, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino llegó a seis puntos y se colocó en una posición privilegiada dentro del Grupo D.

Marruecos consigue su primera victoria y derrota a Escocia

Marruecos logró un triunfo importante en el Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Escocia en la segunda jornada del Grupo C, un resultado que coloca a la selección africana en una mejor posición dentro de la pelea por avanzar a la siguiente fase.

El conjunto marroquí tomó ventaja rápidamente gracias a un gol de Ibrahim Saibari en los primeros minutos del encuentro. A partir de ahí, Escocia buscó reaccionar y encontrar el empate, pero no logró superar a la defensa rival.

Con este resultado, Marruecos suma un triunfo clave después del empate ante Brasil en su debut, mientras que Escocia pierde una oportunidad de mantenerse como líder del Grupo C.

Brasil busca su primera victoria ante Haití

Brasil vuelve a la actividad en el Mundial 2026 al enfrentar a Haití en la segunda jornada del Grupo C. La selección brasileña llega con la necesidad de sumar tres puntos después del empate 1-1 ante Marruecos, mientras que Haití buscará recuperarse tras caer frente a Escocia en su primer partido del torneo.

El encuentro entre Brasil y Haití se disputa este viernes 19 de junio, a partir de las 18:30 horas (tiempo del centro de México), donde los dirigidos por Carlo Ancelotti intentarán mostrar una mejor versión ofensiva.

Paraguay y Turquía se juegan puntos importantes

Paraguay y Turquía se medirán en un partido clave del Grupo D, ya que ambas selecciones llegan con la necesidad de sumar después de sus resultados en la primera jornada. La Albirroja cayó ante Estados Unidos, mientras que Turquía perdió frente a Australia, por lo que una derrota complicaría sus posibilidades dentro del torneo.

El duelo se llevará a cabo este viernes 19 de junio a las 21:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio de la Bahía de San Francisco.

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