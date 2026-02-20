Ucrania boicoteará apertura de los Paralímpicos de Milán-Cortina por presencia de Rusia y Bielorrusia

GENERANDO AUDIO...

Ucrania boicoteará inauguración de Juegos Paralímpicos de Invierno. Foto: Getty

Los deportistas ucranianos no participarán en la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina, programada para el 6 de marzo en Verona. La decisión es en protesta por permitir que atletas rusos y bielorrusos compitan con su bandera nacional.

El anuncio fue realizado por el Comité Paralímpico Ucraniano, que informó en un comunicado que el equipo paralímpico del país boicoteará la ceremonia. Además, solicitaron que la bandera ucraniana no sea utilizada durante el acto inaugural.

Se suma boicot político

El gesto deportivo se añade al boicot político anunciado por el gobierno de Ucrania, que confirmó que ningún representante oficial participará en la apertura ni en otros eventos de los Juegos.

También el comisario europeo de Juventud y Deportes, Glenn Micallef, canceló su asistencia a la ceremonia. Señaló que, mientras continúe la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, no deben restituirse los símbolos nacionales de Rusia y Bielorrusia en competiciones internacionales.

Decisión del Comité Paralímpico Internacional

El Comité Paralímpico Internacional concedió seis invitaciones a Rusia y cuatro a Bielorrusia. Asimismo, autorizaron que sus atletas compitan bajo sus banderas y que suene su himno en caso de victoria.

La medida representa un avance hacia la reintegración de ambos países en la escena deportiva internacional, tras las sanciones y vetos derivados de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

En contraste, durante los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran actualmente en el norte de Italia, los deportistas rusos que cumplen con ciertos requisitos compiten bajo bandera neutral.

Uno de ellos, el ruso Nikita Filippov, obtuvo recientemente la primera medalla para el grupo de atletas neutrales, al ganar plata en el esprint de esquí de montaña en Bormio. “Por supuesto, cuando vemos a los demás deportistas con sus banderas y uniformes con los colores de sus países, nos da pena. Pero estoy feliz de estar aquí”, declaró tras su competencia.

