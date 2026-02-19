Isaac del Toro sigue segundo en la general del UAE Tour 2026 después de la etapa 4

GENERANDO AUDIO...

Isaac del Toro sigue segundo en el UAE Tour 2026. Foto: AFP

El mexicano Isaac del Toro se mantiene firme en la pelea por el título del UAE Tour 2026 tras disputarse la cuarta etapa, celebrada en Fujairah este jueves 19 de febrero 2026.

El corredor del UAE Team Emirates XRG cruzó la meta en la posición 23 en una jornada que se resolvió al sprint y que no generó cambios entre los principales favoritos de la clasificación general. Con ello, conserva el segundo puesto, a solo 21 segundos del líder, el italiano Antonio Tiberi.

La cuarta etapa presentó un recorrido de 182 kilómetros con salida y llegada en Fujairah, atravesando las montañas Hajar en un perfil exigente y rompepiernas. El trazado acumuló 2 mil 360 metros de desnivel y pasó por zonas como Hatta y Masfut antes de definirse en una llegada masiva.

Aunque el terreno ofrecía oportunidades para movimientos estratégicos, el pelotón mantuvo el control en los momentos clave y neutralizó la escapada del día a escasos metros de la meta.

La victoria fue para el italiano Jonathan Milan, del equipo Lidl–Trek, quien detuvo el cronómetro en 4:03:06 horas tras imponerse con potencia en el sprint final. El británico Ethan Vernon (NSN Cycling) y el también italiano Matteo Milan (Groupama-FDJ United) completaron el podio de la jornada.

Para los hombres de la clasificación general, el objetivo principal era evitar cortes y pérdidas de tiempo, algo que Del Toro consiguió sin contratiempos.

En la clasificación general individual no hubo modificaciones en los primeros puestos. Tiberi, del Bahrain Victorious, conserva el maillot de líder con un tiempo acumulado de 11h 12′ 09″. Del Toro continúa segundo, a 21 segundos, mientras que el colombiano Harold Tejada (XDS Astana Team) ocupa la tercera posición a un minuto exacto.

Completan el Top 10 nombres como Lennert Van Eetvelt, Luke Plapp, Ilan Van Wilder, Derek Gee, Felix Gall, Jorgen Nordhagen y Tobias Halland Johannessen, todos aún dentro de márgenes que mantienen abierta la lucha por el podio.

Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) – 11h 12′ 09”

Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) – a 21”

Harold Tejada (XDS Astana Team) – a 1′ 00”

Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) – a 1′ 07”

Luke Plapp (Team Jayco AlUla) – a 1′ 19”

Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) – a 1′ 21”

Derek Gee-West (Lidl – Trek) – a 1′ 22”

Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) – a 1′ 28”

Jorgen Nordhagen (Team Visma Lease a Bike) – a 1′ 30”

Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) – a 1′ 43”

El desempeño del ciclista mexicano ha sido constante a lo largo de las primeras cuatro etapas. En especial, su actuación en la tercera jornada de montaña resultó clave para escalar posiciones en la general y colocarse como uno de los aspirantes reales al título.

Con solidez en los ascensos y buena colocación en las etapas llanas, Del Toro ha demostrado madurez táctica en una competencia que forma parte del calendario UCI World Tour y que reúne a varios de los equipos más fuertes del pelotón internacional.

El UAE Tour 2026 se celebra del 16 al 22 de febrero en Emiratos Árabes Unidos y consta de siete etapas que combinan recorridos llanos, jornadas de media montaña y finales exigentes. Tras cuatro días de competencia, la carrera entra en su recta decisiva con tres etapas por disputarse, donde cualquier descuido podría modificar el panorama de la clasificación general.

La quinta etapa tendrá un trayecto de 166 kilómetros entre Dubai Al Mamzar Park y Hamdan Bin Mohammed Smart University. Se prevé nuevamente una jornada favorable para los velocistas, aunque los equipos de los líderes deberán mantenerse atentos ante posibles abanicos o cortes que puedan generar diferencias inesperadas.

Isaac del Toro afrontará la siguiente jornada con el objetivo de conservar su posición y llegar con opciones reales a las etapas finales, donde podrían definirse las diferencias definitivas.

A falta de tres días para el cierre del UAE Tour 2026, el mexicano continúa en zona de podio y mantiene viva la ilusión de pelear por el liderato en una de las competencias más relevantes del arranque de temporada.

¿Qué es el UAE Tour 2026?

El UAE Tour 2026, que se disputa del lunes 16 al domingo 22 de febrero, consta de siete etapas a lo largo de la semana. La competencia forma parte del calendario UCI World Tour, el máximo nivel del ciclismo profesional internacional.

La carrera reúne a varios de los principales equipos y corredores del pelotón mundial en un recorrido que combina etapas llanas y finales en alto.

Con cuatro jornadas aún por disputarse, Isaac del Toro se mantiene en la pelea por el liderato en una competencia que forma parte del calendario más exigente del ciclismo internacional.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento