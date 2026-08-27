UEFA alista denuncia por “gestión desleal” contra Infantino, reportan

GENERANDO AUDIO...

UEFA en contra de Infantino Foto: AFP

La Federación Europea de Futbol (UEFA) estaría preparando una denuncia contra el presidente de FIFA, Gianni Infantino, según una fuente retomada por la agencia AFP.

La acusación se centraría en una “gestión desleal”, delito castigado con hasta 5 años de prisión en Suiza, a raíz del proyecto impulsado por Infantino para abrir a inversores privados derechos de competiciones como el Mundial a través de una filial comercial de FIFA.

Gianni Infantino Foto: AFP

Conocido como FIFA Forward Enterprise (FFE), el proyecto fue descrito por el órgano europeo de futbol como “un perjuicio directo y concreto a la reputación de la FIFA”.

La UEFA habría solicitado a las filiales de FIFA que se crearon en Estados Unidos a raíz del Mundial que se entregue toda la documentación, correos y detalles financieros relacionados con dicho proyecto.

¿En qué consistía FIFA Forward Enterprise (FFE)?

La FIFA definía este proyecto como una empresa filial encargada exclusivamente de la explotación comercial de sus torneos, incluido el Mundial.

Sin embargo, de acuerdo con la postura atribuida a UEFA, FFE era una forma en que Infantino y un grupo cercano a él pudieran adquirir de forma permanente parte de los activos más valiosos de la FIFA: “y aprovecharse de ellos, en detrimento de la propia FIFA, de sus miembros y de otros actores de la familia del fútbol”.

Cabe señalar que en el grupo de inversores ligados al proyecto se encontraba Joshua Kushner, hermano de un yerno de Donald Trump.

Un elemento clave para UEFA sería la renuncia de su propio asesor financiero, Carlos Cordeiro, quien dimitió tras calificar el plan de privatización como “una mala operación para el fútbol”.

De momento, no hay una postura oficial sobre estas acusaciones por parte de UEFA y tampoco una respuesta de Gianni Infantino o la FIFA.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento