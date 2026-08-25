Trump propone cambiar el nombre del Lago Ontario en medio de disputa comercial con Canadá

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Donald Trump busca cambiar nombre del Lago Ontario por Lago América. Foto: AFP.

En medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá luego de no haber logrado un acuerdo, el presidente Donald Trump planteó este martes cambiar el nombre del Lago Ontario por el de Lago América.

Trump busca cambiar el nombre de Lago Ontario por Lago América

Mediante una publicación en Truth Social, Trump afirmó que Estados Unidos está considerando seriamente modificar el nombre del Lago Ontario por el de Lago América, al señalar que su país no espera seguir haciendo muchos negocios con Canadá.

En otra publicación, compartió una imagen en la que aparece un mapa del Lago Ontario con la propuesta de denominarlo Lago América. En la imagen, el nombre original del lago aparece tachado con una cruz roja y sustituido visualmente por la nueva denominación. El mapa también identifica a Toronto, en Canadá, y al estado de Nueva York, en Estados Unidos, además de mostrar la frontera entre ambos países.

El planteamiento ocurre mientras Estados Unidos y Canadá mantienen diferencias por el resultado de las recientes negociaciones comerciales y ante el anuncio de Trump de que elevará hasta 50% los aranceles sobre determinados productos de origen canadiense a partir del 1 de enero de 2027.

Aranceles de Estados Unidos a productos de Canadá

Trump informó el lunes que los aranceles a los automóviles, camiones, autopartes y acero de Canadá subirán a 50% a partir del 1 de enero de 2027.

Actualmente, los automóviles canadienses pagan un arancel de 25% cuando no incluyen materiales estadounidenses en su fabricación, mientras que las importaciones de acero tienen en general tasas de 50%.

El anuncio ocurrió después de que Estados Unidos y Canadá no lograran el viernes un acuerdo para evitar nuevos aranceles de 50% impuestos por la administración Trump a una serie de productos canadienses.

Canadá prepara aranceles de represalia contra Estados Unidos

Tras el fracaso de las negociaciones del viernes, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, señaló que su país responderá este martes a los nuevos aranceles estadounidenses con medidas similares, las cuales aplicarán a partir del 8 de septiembre.

Adelantó el lunes por la noche que los ministros de Finanzas, Industria, Trabajo y otros funcionarios ofrecerán una rueda de prensa en Ottawa para detallar la respuesta de Canadá a los nuevos gravámenes.

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