UEFA mantiene presión sobre Gianni Infantino y reitera amenaza de boicot a los torneos de la FIFA

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Este jueves la UEFA reiteró su amenaza de boicotear las competiciones organizadas por la FIFA al considerar que no se han cumplido las condiciones para restablecer la confianza en su presidente, Gianni Infantino.

Aunque el miércoles la FIFA aseguró que Infantino cuenta con el “pleno apoyo” de sus principales dirigentes tras una reunión de emergencia en Marruecos, la UEFA dejó claro que mantiene su postura sobre el dirigente suizo.

La confederación europea recordó que había establecido dos condiciones para retirar su amenaza de no participar en los torneos de la FIFA, cancelar el proyecto de privatización de las principales competiciones y garantizar que una iniciativa similar no vuelva a plantearse.

“Las asociaciones de la UEFA fueron muy claras sobre las condiciones que conlleva su no participación en las competiciones de la FIFA. En primer lugar, debían retirarse las propuestas para privatizar las principales competiciones y, en segundo lugar, debían darse garantías de que tales intentos de desfigurar el juego de esta manera nunca volverían a repetirse. Estas condiciones no se han cumplido”, señaló el organismo en una declaración a AFP.

UEFA insiste en que perdió la confianza en Infantino

La UEFA celebró el retiro del proyecto conocido como FIFA Forward Enterprise (FFE), pero reiteró que mantiene su desconfianza hacia Infantino.

“La UEFA dejó muy claro en su comunicado del sábado que ha perdido la confianza en la presidencia de Gianni Infantino. Mantenemos esa postura”, afirmó.

El plan contemplaba crear una nueva filial comercial para administrar eventos como la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes mediante la entrada de inversionistas privados.

La FIFA aseguró que la operación podría recaudar hasta 4 mil 200 millones de dólares sobre una valoración cercana a los 20 mil millones.

Sin embargo, la iniciativa provocó un fuerte rechazo entre varias federaciones y finalmente fue retirada el fin de semana pasado.

Crecen las críticas dentro del futbol internacional

La presión sobre Infantino no proviene únicamente de Europa, la CONMEBOL también expresó su preocupación por las decisiones tomadas de forma unilateral y sin consultar los mecanismos institucionales.

Aunque el organismo sudamericano no pidió la salida del presidente de la FIFA, insistió en que cualquier renovación de su mandato debe resolverse mediante un proceso electoral abierto si surge un candidato antes del cierre del registro, previsto para el 18 de noviembre.

Por su parte, la Concacaf, que anteriormente solicitó “una revisión exhaustiva de esta presidencia”, aún no se pronuncia sobre los acontecimientos más recientes.

En tanto, Fifpro, el sindicato internacional de futbolistas, calificó el fallido proyecto como “un profundo abuso del poder presidencial”.

La reelección de Infantino enfrenta un panorama más complicado

Infantino aspira a buscar un cuarto y último mandato durante el Congreso de la FIFA que se celebrará en marzo de 2027 en Rabat, Marruecos.

Pero algunas federaciones europeas ya retiraron su respaldo y la presidenta de la Federación Noruega, Lise Klaveness, una de las voces más críticas del dirigente, ofrecerá una conferencia de prensa este viernes, lo que podría aumentar aún más la presión sobre la dirigencia de la FIFA.

Mientras tanto, la Confederación Africana de Futbol (CAF) mantiene programada una reunión en la que varios de sus integrantes ya han manifestado públicamente su apoyo a Infantino.

La CONMEBOL lamentó que la controversia haya opacado el éxito organizativo del Mundial de 2026 y llamó a preservar “la unidad de la familia del futbol”, aunque las diferencias entre las principales confederaciones continúan profundizándose.

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