UEFA suspende retiro de selecciones europeas de torneos FIFA, pero mantiene presión sobre Infantino 

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UEFA mantiene presión contra Infantino

La UEFA, tras una reunión celebrada en Mónaco este 27 de agosto con representantes de las federaciones nacionales que forman parte del Comité Ejecutivo de la UEFA, informó que suspenderá provisionalmente la retirada de las selecciones europeas de las competiciones de la FIFA.

El órgano del fútbol europeo advirtió que sus selecciones nacionales dejarían de participar en torneos organizados por el máximo rector del fútbol mundial, esto tras el impulso de Infantino a la creación de una empresa filial encargada exclusivamente de la explotación comercial de sus torneos.

Statement by National Association representatives serving on the UEFA Executive Committee, European FIFA Council members and Presidents of UEFA National Associations.https://t.co/OpJklNZlf3 pic.twitter.com/00qEY5Ug8s — UEFA (@UEFA) August 27, 2026

Ahora, tras obtener las dos garantías que la UEFA requería de la FIFA, se ha confirmado que las selecciones europeas sí se unirán a las competiciones de la próxima temporada, incluyendo la Copa Mundial Femenina Sub-20, la Copa Mundial Sub-17 y la Copa Mundial Femenina Sub-17.

Pero advierten que esta postura será revisada constantemente y podría ser reconsiderada dependiendo de las circunstancias.

UEFA advierte a Infantino

La administración de la UEFA advirtió en su comunicado que seguirá explorando todas las vías “institucionales, políticas y legales” para restablecer los límites adecuados a la autoridad presidencial de la FIFA y pidió que vuelva a ser gobernada como “una institución”.

“El abandono de FFE no borra el engaño, la intimidación y el abuso de poder que lo hicieron posible. Tampoco restaura la confianza perdida” se puede leer.

La UEFA mencionó que, en caso de que Infantino busque reelegirse, trabajará con sus confederaciones aliadas para buscar una alternativa “creíble, comprometida con la integridad, la rendición de cuentas, el desarrollo y un cambio institucional genuino”.

Además, aseguró: “No se trata de elegir entre la buena gobernanza y el desarrollo del fútbol. Tampoco se trata de que Europa busque mayor poder dentro de la FIFA”.

Para la UEFA, el punto crucial es que, sin importar si se trata de la Copa del Mundo o de un torneo Sub-15, ninguna de las competiciones de la FIFA “está en venta”.

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