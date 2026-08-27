Champions League 2026-2027: estos son los partidos más destacados que dejó el sorteo

GENERANDO AUDIO...

Partidos más destacados de la Champions League 2026-2027. Foto: AFP

La Champions League 2026-2027 ya tiene definidos los caminos de sus 36 participantes, el sorteo de la fase liga, realizado este jueves 27 de agosto en Mónaco, dejó varios enfrentamientos de alto nivel desde la primera etapa del torneo.

Con el formato de liga vigente desde 2024, cada club disputará ocho partidos, cuatro como local y cuatro como visitante, ante dos rivales de cada uno de los cuatro bombos.

Aunque los partidos y horarios todavía no tienen fecha y hora definidas, ya se conocen los rivales que tendrá cada equipo. La UEFA informó que el calendario completo se dará a conocer a más tardar el sábado 29 de agosto.

Los partidos más destacados de la Champions League 2026-2027

Entre los cruces que más llaman la atención aparecen duelos entre algunos de los clubes más importantes de Europa.

Barcelona vs Manchester City

El Barcelona tendrá al Manchester City como uno de sus rivales en casa, además de visitar al actual campeón PSG. Los azulgranas también enfrentarán a Aston Villa, Sporting CP, Feyenoord, Galatasaray, Como y Sabah.

Barcelona: Manchester City (local), PSG (visitante), Aston Villa (local), Sporting CP (visitante), Feyenoord (local), Galatasaray (visitante), Como (local) y Sabah (visitante).

PSG vs Barcelona

El PSG, campeón de las dos últimas ediciones de la Champions, tendrá una de las fases de liga más atractivas al enfrentarse al Barcelona y al Manchester City, también jugará contra Roma, Aston Villa, Villarreal, Galatasaray, Slovan Bratislava y Como.

Real Madrid vs Arsenal

El Real Madrid tendrá como uno de sus principales desafíos al Arsenal, además de medirse con Inter, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar Donetsk, LASK y AEK Atenas.

Real Madrid: Inter (local), Arsenal (visitante), PSV (local), Roma (visitante), Leipzig (local), Shakhtar Donetsk (visitante), LASK (local) y AEK Atenas (visitante).

🆚 ¡Estos son nuestros rivales en la fase liga de la @LigaDeCampeones!@adidasfootball pic.twitter.com/KX8TeP3iNb — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 27, 2026

Real Madrid vs Inter

El duelo entre Real Madrid e Inter será otro de los grandes atractivos de esta fase, el enfrentamiento en el Santiago Bernabéu fue el primero que quedó definido durante el sorteo.

Atlético de Madrid vs Bayern Múnich

El Atlético de Madrid tendrá uno de los calendarios más exigentes entre los clubes españoles, pues recibirá al Bayern Múnich y al Manchester United, mientras que visitará al Liverpool y al PSV Eindhoven.

Atlético de Madrid: Bayern Múnich (local), Liverpool (visitante), Manchester United (local), PSV (visitante), Fenerbahçe (local), Bodø/Glimt (visitante), Viking (local) y Stuttgart (visitante).

Nuestros rivales de la fase liga de la Champions League 💫 pic.twitter.com/gfczuTC8Jh — Atlético de Madrid (@Atleti) August 27, 2026

Atlético de Madrid vs Liverpool

Los rojiblancos también tendrán que visitar Anfield para enfrentarse al Liverpool, uno de los grandes atractivos de su recorrido por la fase liga.

Otros partidos que destacan

El sorteo también dejó otros encuentros que prometen llamar la atención:

Manchester City vs PSG

Manchester City vs Barcelona

Arsenal vs Bayern Múnich

Manchester United vs Bayern Múnich

Manchester United vs Atlético de Madrid

Liverpool vs Inter

Liverpool vs Atlético de Madrid

Aston Villa vs PSG

Aston Villa vs Barcelona

Villarreal vs PSG

Villarreal vs Liverpool

Real Betis vs Arsenal

Real Betis vs Bayern Múnich

Real Betis vs Borussia Dortmund

El Villarreal tampoco tendrá un camino sencillo, pues enfrentará como local al PSG y al Manchester United, mientras que visitará al Liverpool y al Borussia Dortmund, entre otros rivales.

Por su parte, el Real Betis, que vuelve a disputar la Champions League después de dos décadas, tendrá como principales obstáculos al Arsenal, Bayern Múnich y Borussia Dortmund.

Todos los enfrentamientos de la Champions League

Los enfrentamientos de la nueva edición del torneo de Europa quedó definido de la siguiente manera después de que se dieran a conocer los cuatro bombos.

Bombo 1

✅ Home and away opponents for Pot 1 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/OKyCVzJAJR — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2026

Bombo 2

✅ Home and away opponents for Pot 2 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/q5277acNfH — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2026

Bombo 3

✅ Home and away opponents for Pot 3 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/1PB1V7ePCN — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2026

Bombo 4

✅ Home and away opponents for Pot 4 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/z3I2T9MWlK — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2026

¿Cuándo comienza la Champions League 2026-2027?

La fase liga comenzará entre el 8 y el 10 de septiembre de 2026 y terminará el 27 de enero de 2027, cuando se dispute la octava y última jornada.

Después comenzarán los playoffs y las rondas de eliminación directa, la gran final está programada para el 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano de Madrid.

El calendario con las fechas y horarios específicos de cada encuentro será anunciado por la UEFA durante los próximos días.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.