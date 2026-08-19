Disfunción neurológica: ¿en qué consiste el diagnóstico de Jamal Musiala?

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Jamal Musiala explica el motivo de sus desplomes en el campo Foto: Reuters

Jamal Musiala dio a conocer, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales este 18 de agosto, que fue diagnosticado con crisis de ausencia breves y temporales a causa de una disfunción neurológica, después de desplomarse en dos partidos disputados durante los últimos días.

El futbolista alemán del FC Bayern aseguró que esta condición es tratable y no representa un riesgo para su integridad física.

“Entiendo que muchos de ustedes estén preocupados. Hoy quiero disipar esas dudas y explicar la situación: me han diagnosticado crisis de ausencia breves y temporales, pero tratables, derivadas de una disfunción neurológica” Jamal Musiala

La crisis de ausencia es definida por la Clínica ABC como un tipo de episodio convulsivo de corta duración y súbita aparición.

Cuando esto ocurre, la persona no se da cuenta de lo que sucede a su alrededor y queda abstraída de la realidad, regresando a su estado unos segundos después.

Aunque por lo regular no genera daños, puede presentar síntomas como:

Interrupción de la expresión verbal durante un discurso y retomarla en instantes posteriores

Abrir o cerrar los labios, hacer ruido o movimientos de masticación

Detenerse súbitamente mientras se camina y reemprender la marcha segundos después

Agitar o mover los párpados

Frotar los dedos de las manos

Movimientos cortos con ambas manos

Suspensión abrupta de un movimiento

Estas crisis, según la Clínica Mayo, pueden durar 10 segundos, aunque pueden extenderse hasta 30 segundos. Cuando la persona regresa a su estado normal, no se percibe desorientación, dolor de cabeza ni somnolencia.

¿Qué pasó con Jamal Musiala?

El pasado sábado 15 de agosto, el conjunto del Bayern se enfrentó al Leipzig en un partido de preparación, donde incluso Musiala marcó uno de los goles de la victoria.

Sin embargo, durante los minutos finales del encuentro, el jugador mostró dificultades para mantenerse en pie. Ante esta situación, su compañero Ismael Saibari acudió para auxiliarlo y evitar que cayera al césped.

Días después, el 18 de agosto, Jamal Musiala volvió a desplomarse en el campo, esta vez durante el partido contra Heidenheim.

En esta ocasión, tanto sus compañeros como los jugadores rivales acudieron al lugar donde se encontraba el futbolista para impedir que fuera captado por las cámaras.

Posteriormente logró incorporarse y salió caminando del terreno de juego, por lo que fue sustituido.

Ahora, el propio futbolista aclaró que, a pesar de estos episodios, su condición no representa un riesgo para su salud y que decidió continuar practicando fútbol mientras enfrenta esta situación neurológica.

“En estrecha coordinación y en constante comunicación con los expertos, fue mi deseo personal asumir el reto y, con la autorización de los neurólogos, seguir dedicándome a lo que más me ayuda en mi recuperación: simplemente vivir mi día a día y seguir con mi pasión de jugar al fútbol”, explicó Musiala.

Jamal Musiala Foto: AFP

Asimismo, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, afirmó en una entrevista retomada por ESPN que el club ya conocía la situación del futbolista: “Nosotros ya lo sabíamos y somos conscientes de la situación”, declaró.

Por su parte, Musiala aseguró que recibe atención médica y se mostró optimista sobre su recuperación.

“Estoy en el mejor tratamiento médico posible al respecto y me siento muy optimista. El FC Bayern y mi entorno privado siempre están a mi lado y me apoyan en este camino”, puntualizó el futbolista alemán.

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