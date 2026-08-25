Océanos alcanzan su temperatura media más alta registrada, El Niño se intensifica

GENERANDO AUDIO...

Superficie del mar alcanza su temperatura más alta Foto: Pexels

El Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) confirmó que el día 22 de agosto de 2026 se alcanzó la temperatura media diaria global más alta de la superficie del mar.

Con una temperatura de 21.1 °C, se superó el registro anterior de 21.09 °C, alcanzado en tres días distintos de marzo de 2024.

Asimismo, este valor supera el máximo registrado en el mes de agosto, el cual fue de 20.98 °C en 2023, sumándose a una serie de récords mensuales observados durante 2026, lo que muestra cómo el calentamiento persiste en gran parte del océano.

“Este récord es otra clara señal de un océano bajo creciente presión. El Niño está añadiendo calor al sistema, pero lo hace además de décadas de calentamiento provocado por el ser humano”, menciona Samantha Burgess, líder estratégica para el clima en el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF).

Temperatura superficial diaria del mar: Fuente de datos: ERA5. Crédito: C3S/ECMWF

El Niño aumenta

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) prevé que El Niño se siga fortaleciendo durante estos meses, desarrollándose en el Pacífico tropical y, según las predicciones, podría alcanzar niveles no vistos en varias décadas.

Cabe destacar que El Niño es un fenómeno natural en el que las aguas del Pacífico central y oriental tienen un calentamiento que provoca cambios en los comportamientos meteorológicos del mundo.

Riesgos del aumento en la temperatura de los océanos

El aumento en la temperatura de los océanos podría afectar a los ecosistemas, así como a las comunidades costeras y las naciones insulares de baja altitud.

“Las consecuencias ya son visibles: el número de días de olas de calor marinas a nivel mundial se ha triplicado con creces desde principios de la década de 1990, lo que ejerce una presión cada vez mayor sobre los ecosistemas marinos y las comunidades que dependen de ellos”, comenta Samantha Burgess.

Cabe señalar que las temperaturas elevadas dañan ecosistemas clave como arrecifes de coral y praderas marinas. También, un mar más cálido aumenta el calor y la humedad en la atmósfera, intensificando las precipitaciones y algunos sistemas de tormentas.

Uno de los problemas más grandes es que esto también provoca que el océano sea menos eficiente para absorber dióxido de carbono de la atmósfera.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.