Video fuerte: futbolista cae y convulsiona en pleno partido

GENERANDO AUDIO...

En Brasil, futbolista convulsionó en pleno partido. Foto: Getty

Los asistentes vivieron momentos de gran angustia en el estadio Maracaná durante el partido entre Flamengo y Sampaio Correa, luego de que el futbolista Alexandre Souza se desplomara en la cancha y comenzara a convulsionar. El incidente ocurrió al minuto 9 del primer tiempo, sin que el jugador tocara el balón previamente.

Souza se encontraba en el círculo central cuando cayó boca abajo sobre el césped. De inmediato, compañeros y rivales pidieron a gritos el ingreso de los servicios médicos, mientras el estadio guardaba un completo silencio ante la gravedad de la escena.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles; se recomienda discreción:

Alexandre Souza convulsiona y sale en ambulancia

Durante los minutos de tensión, algunos futbolistas se quitaron las camisetas para echarle aire, otros formaron un círculo a su alrededor y varios se hincaron para rezar con los brazos al cielo. Minutos después, una ambulancia ingresó al campo para trasladar al mediocampista al hospital Quinta D’Or, en Río de Janeiro.

Horas más tarde, el club Sampaio Correa informó que Alexandre Souza recuperó la consciencia antes de salir del estadio. Sin embargo, el jugador presentó una nueva convulsión ya en el hospital, por lo que los médicos lo mantuvieron bajo observación.

Reporte médico y mensaje del jugador

En el parte médico que difundió el club, los primeros estudios descartaron problemas cardíacos o neurológicos. Aun así, por precaución, el jugador permanecerá internado al menos un día mientras los especialistas le realizan exámenes complementarios.

El propio Alexandre Souza se pronunció en redes sociales tras lo ocurrido: “El susto mayor ya pasó. Agradezco todos los mensajes y oraciones. Al ver las imágenes, veo que es un milagro. Jugadores del Flamengo y mis compañeros se unieron en un solo propósito. Tengo la certeza de que volveré”, escribió.

El partido continuó tras la emergencia

Luego de varios minutos de incertidumbre, los equipos reanudaron el encuentro. En lo deportivo, el Flamengo se impuso con claridad al Sampaio Correa con un marcador de 7-1, en un partido que el dramático episodio del Maracaná marcó por completo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.