México envía ayuda humanitaria a Cuba en dos buques de la Armada

Armada de México transporta ayuda humanitaria a Cuba. Foto: Gobierno de México

La Secretaría de Marina (Semar) informó a través de un comunicado que el envío de más de 800 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba, forma parte de la política de cooperación y solidaridad internacional del Gobierno de México con pueblos de América Latina que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

Marina envía ayuda humanitaria a Cuba desde Veracruz

De acuerdo con la dependencia, por instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la Armada de México realizó el traslado marítimo de los insumos a través de los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox, los cuales zarparon del puerto de Veracruz con una carga total superior a 814 toneladas de víveres destinados a la población civil cubana.

La Semar destacó que esta acción se suma a otros apoyos recientes brindados por México a distintos países afectados por emergencias, como los incendios en California y Chile, así como las inundaciones registradas en Texas, Estados Unidos.

Más de 500 toneladas de alimentos y artículos de higiene

Los víveres enviados a Cuba provienen de la Región Naval Central y fueron concentrados en el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Veracruz, donde se realizó el embarque correspondiente.

El Buque Papaloapan transporta alrededor de 536 toneladas de productos de primera necesidad, entre ellos leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, además de artículos de higiene personal.

Leche en polvo, parte clave del envío

Por su parte, el Buque Isla Holbox trasladó más de 277 toneladas de leche en polvo, destinadas a la atención alimentaria de la población cubana.

La Secretaría de Marina precisó que el buque Papaloapan zarpó del puerto de Veracruz a las 08:00 horas, mientras que el Isla Holbox lo hizo al mediodía. Se prevé que ambas embarcaciones arriben a su destino en un lapso aproximado de cuatro días.

Aún hay más insumos por enviar

La dependencia federal informó que permanecen pendientes de envío más de mil 500 toneladas de leche en polvo y frijol, las cuales serán trasladadas posteriormente como parte del mismo esfuerzo humanitario.

México reafirma su vocación solidaria

Con este operativo, el Gobierno de México reiteró su compromiso con los principios humanistas y de solidaridad internacional, así como con la cooperación entre pueblos, en especial con aquellos que enfrentan situaciones de emergencia.

La Secretaría de Marina subrayó que México y Cuba mantienen una relación histórica de apoyo mutuo, la cual se ve reflejada en este tipo de acciones de ayuda humanitaria.

