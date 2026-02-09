Buenas noticias, marzo traerá el tercer puente oficial del año, alista tus maletas

GENERANDO AUDIO...

Ya sea que necesites el descanso, o el pago triple, te tenemos buenas noticias: en marzo habrá un nuevo puente laboral que te dará tres días sin trabajo, y este será justamente el lunes 16.

Además, lo mejor es que este puente también lo tendrán, tanto los estudiantes de educación básica, como los de nivel medio superior y superior, pues tanto la SEP como la UNAM y el IPN lo contemplan en sus calendarios escolares.

¿Cuándo será el próximo puente?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), que es la encargada de regir la vida laboral en México, y donde se definen los asuetos, el próximo día de descanso será el lunes 16 de marzo.

Ello, por el Natalicio de Benito Juárez, que se conmemora el 21 de marzo, pero se recorre al lunes previo, quedando en esta ocasión, el 16, o el tercer lunes del tercer mes del año.

Mientras que, de acuerdo con la LFT, en 2026 habrá siete días de asueto laboral, y serán los siguientes:

1o. de enero (Año Nuevo)

Primer lunes de febrero (por el 5 de febrero)

Tercer lunes de marzo (por el 21 de marzo)

1o. de mayo (Día del Trabajo)

16 de septiembre (Día de la Independencia)

Tercer lunes de noviembre (por el 20 de noviembre)

25 de diciembre (Navidad)

¿También descansarán los estudiantes?

Además, como ya habíamos mencionado, los estudiantes de todos los niveles disfrutarán del puente del 14 al 16 de marzo, regresando a las aulas el martes 17.

Ello, será efectivo de acuerdo al Calendario Escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que contempla la suspensión de labores docentes, y por lo mismo, que los estudiantes no vayan a clases.

Mientras que en este punto también coinciden la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tanto en sus planes semestral como anual, y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en sus modalidades escolarizada y no escolarizada y mixta.

