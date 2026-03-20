Video: Futbolista sufre grave fractura de tobillo en liga de Brasil

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Futbolista sufre grave lesión en Brasil. Foto: Getty

El futbol de Brasil vivió un escalofriante momento este jueves 19 de marzo, durante el compromiso entre Gremio y Vitoria, partido correspondiente a la jornada 7, cuando el defensor brasileño Marlon salió del terreno de juego tras una fractura.

Corría el minuto 69 cuando, en un contragolpe, Marlon arrastró el balón desde los linderos de su área. Tras llevarse a dos futbolistas del Vitoria, el lateral izquierdo se cruzó con Caíque Gonçalves, quien lo derribó. Sin embargo, en la caída, el defensor terminó fracturándose el tobillo con su propio peso.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

Al ver el pie completamente volteado, los futbolistas en el terreno de juego se paralizaron, llevándose las manos al rostro y a la cabeza tras la impactante imagen. Posteriormente, Marlon salió del terreno de juego en ambulancia y fue trasladado de inmediato al hospital.

Parte médico de Marlon señaló fractura de tobillo

A través de su cuenta de X, el Gremio anunció que Marlon sufrió una fractura en el tobillo derecho, por lo que será intervenido a lo largo de este viernes.

Tras esta lesión, el lateral brasileño estará fuera de actividad durante aproximadamente cinco meses, tal como lo informó su club.

Sin embargo, pese a la gravedad de la lesión y a la impactante escena, Marlon agradeció el apoyo de la afición antes de abandonar el terreno de juego, en una imagen que quedó capturada y que ha sido utilizada por los fans del Gremio en apoyo al futbolista.

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