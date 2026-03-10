¡Ya es líder general! Isaac del Toro termina en segundo lugar la Etapa 2 de la Tirreno-Adriático 2026

GENERANDO AUDIO...

Isaac del Toro acaba segundo en la Etapa 2 de Tirreno-Adriático. Foto: Getty Images

Isaac del Toro, ciclista mexicano de 22 años, finalizó en segundo lugar la Etapa 2 de la Tirreno-Adriático 2026 este martes 10 de marzo y se colocó como líder de la clasificación general de manera provisional. Cabe destacar que el apodado “Torito” protagonizó un final de infarto, según la crónica de Claro Sports.

De esta manera, el oriundo de Ensenada, Baja California, portará el maillot azul hasta la tercera etapa, aunque Giuilio Pelizzari persigue de cerca al ciclista sensación del UAE Emirates Team.

¡Isaac del Toro ya es líder de la Tirreno-Adríatico 2026!

El ciclista mexicano del UAE Team Emirates – XRG protagonizó un final cardíaco, y aunque comandó gran parte del ataque sobre la meta, terminó detrás de Mathieu van der Poel, neerlandés de Alpecin-Premier Tech que firmó un tiempo preliminar de 4:53:23 horas.

“Segundo lugar para Isaac del Toro y se queda el maillot del líder en Tirreno-Adriático 2026. Luchó hasta el final, hasta llegar a los últimos caminos blancos. Orgulloso del esfuerzo”. UAE Emirates Team

El tercer puesto fue para Giulio Pellizzari de Red Bull-BORA-hansgrohe, quien es sublíder general de la competencia, a 0.03 de Isaac del Toro, quien dormirá como líder general:

Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) — 5:06:01 Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) — +0:03 Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) — +0:13 Alan Hatherly (Team Jayco AlUla) — +0:17 Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe) — +0:18 Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) — +0:20 Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) — +0:31 Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) — +0:34 Javier Romo (Movistar Team) — +0:34 Ben Healy (EF Education – EasyPost) — +0:36

Del Toro llegará con el maillot azul para la Etapa 3 del miércoles 11 de marzo, cuyo tramo de 221 kilómetros va de Cortona a Magliano de’ Marsi.

Así fue la Etapa 2 de la Tirreno Adriático 2026

La etapa, de 206 kilómetros, se disputó entre Camaiore y San Gimignano, con un perfil que incluyó varias subidas y un decisivo sector de grava mojada en los últimos kilómetros.

Este tramo de difícil recorrido, similar al de la Strade Bianche, fue clave para el desarrollo de la etapa, donde los corredores tuvieron que afrontar condiciones complejas, con lluvia y resbalones en el sector de sterrato.

Van der Poel aprovechó su experiencia en este tipo de terrenos y lanzó un ataque decisivo en la zona de grava. A pesar de los intentos de Del Toro y Pellizzari por mantenerse al ritmo del neerlandés, este último logró abrir un pequeño hueco y se colocó al frente en el tramo final, donde los tres protagonistas pedalearon hombro a hombro.

La etapa terminó con un sprint final en las calles empedradas de San Gimignano, donde Van der Poel mantuvo su ventaja y cruzó la línea de meta en primer lugar. Isaac del Toro remontó de último momento sobre Pellizzari para terminar en la segunda posición, dejando al italiano en la tercera plaza.

Mathieu van der Poel conquistó la segunda etapa de la Tirreno-Adriático 2026, en un cierre en el que firmó el mismo tiempo que Isaac del Toro y Giulio Pellizzari. Tras el grupo líder apareció Tobias Johannessen, a 15 segundos de distancia.

Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) — 4:53:23 Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) — +00 Giulio Pellizzari (Red Bull – Bora – hansgrohe) — +00 Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) — +0:15 Andrea Vendrame (Jayco AlUla) — +0:17 Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team) — +0:17 Giulio Ciccone (Lidl-Trek) — +0:17 Andreas Kron (Uno-X Mobility) — +0:17 Clément Champoussin (XDS Astana Team) — +0:17 Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale) — +0:17

Tan solo con este resultado, el mexicano logró recuperar los 36’’ de desventaja y convertirse en el nuevo líder de la general de la Tirreno-Adriático 2026.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.