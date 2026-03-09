Técnico de Irak pide aplazar el repechaje al Mundial 2026 en México por dificultades de viaje en Medio Oriente

GENERANDO AUDIO...

Técnico de Irak pide que se posponga el repechaje. Foto: AFP/Getty

El entrenador de la selección de Irak, el australiano Graham Arnold, solicitó a la FIFA aplazar el partido de repechaje intercontinental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, debido a los problemas logísticos provocados por el conflicto en Medio Oriente que ha afectado los viajes desde su país.

El repechaje está programado para el 31 de marzo en Monterrey, México, donde Irak debe enfrentar al ganador del duelo entre Bolivia y Surinam, en un partido que definirá un boleto al Mundial.

Arnold explicó que la situación actual dificulta que el equipo pueda viajar y reunirse a tiempo para el encuentro. El espacio aéreo iraquí permanece cerrado hasta el 1 de abril debido a la escalada del conflicto en la región, lo que impide que muchos jugadores y miembros del cuerpo técnico salgan del país.

Además, varios integrantes de la selección no han podido obtener visas para viajar a México debido al cierre de embajadas.

“Si el partido se mantiene en México, tendremos dificultades para salir de Bagdad”, declaró el entrenador en entrevistas con medios internacionales. Arnold señaló que cerca del 60% de sus jugadores militan en la liga local, mientras que gran parte del cuerpo técnico reside en Irak y el equipo médico en Qatar, lo que complica aún más la logística para reunir a todo el plantel.

El técnico también reveló que el equipo ya tuvo que cancelar un campamento de preparación que estaba planeado en Houston, Estados Unidos. Además, él mismo se encuentra varado en los Emiratos Árabes Unidos debido a las restricciones de viaje provocadas por el conflicto.

Ante este panorama, Arnold propuso una solución alternativa, que el partido entre Bolivia y Surinam se juegue como estaba previsto el 26 de marzo, pero que el enfrentamiento decisivo contra Irak se dispute poco antes del inicio del Mundial en territorio estadounidense.

De esta manera, el ganador podría quedarse en Norteamérica para participar directamente en el torneo, mientras que el perdedor regresaría a su país.

El estratega subrayó que el partido representa una oportunidad histórica para su selección, que busca clasificar a una Copa del Mundo por primera vez desde 1986. Por ello, insistió en que jugar sin su plantel completo sería injusto y reduciría significativamente sus posibilidades de conseguir el boleto mundialista.

Hasta ahora, la FIFA no ha anunciado una decisión oficial sobre la petición de Irak, aunque el organismo se mantiene en comunicación con la federación del país asiático para analizar la situación. Mientras tanto, la incertidumbre continúa en torno a uno de los repechajes que definirá a los últimos clasificados al Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

