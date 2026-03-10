Coleccionista mexicano preserva tesoros de los Mundiales de México 70 y 86

GENERANDO AUDIO...

Los Mundiales de futbol no solo se viven en la cancha. Para algunos aficionados, también se preservan en estampas, tarjetas, llaveros y recuerdos que guardan momentos históricos del deporte. Con la cercanía del Mundial 2026, el interés por la memorabilia vuelve a crecer entre fanáticos y coleccionistas.

Cada pieza puede representar una jugada memorable, una figura legendaria o incluso la emoción de una época. Desde álbumes hasta figuras de las mascotas oficiales, estos objetos se convierten en pequeños fragmentos de la historia del futbol mundial.

Coleccionista conserva memorias de los Mundiales y la tarjeta de Hugo Sánchez

Para Francisco Javier López de Lerena, coleccionista mexicano, estos objetos son verdaderos pedacitos de memoria. Entre sus piezas más valiosas destaca la primera tarjeta de novato de Hugo Sánchez, considerada por aficionados como una joya del coleccionismo deportivo.

El exdelantero mexicano, apodado “El Niño de Oro” y “Pentapichichi”, quedó inmortalizado en esta tarjeta que para muchos coleccionistas es el “Santo Grial” del futbol mexicano.

López de Lerena explicó que el valor de estos objetos no siempre es económico. Para él, lo más importante es el significado histórico y emocional que representan para quienes siguen el deporte.

Colección incluye cientos de recuerdos de México 1970 y 1986

La colección de López de Lerena reúne cientos de objetos relacionados con los Mundiales celebrados en México. Entre los más destacados se encuentran:

400 piezas del Mundial México 1970

300 piezas del Mundial México 1986

Estampas y tarjetas de jugadores históricos

Fichas promocionales de refrescos

Fragmentos de pósters con figuras como Pelé y Mario Kempes

y Muñecos y figuras de las mascotas mundialistas

También conserva artículos de distintas épocas como llaveros, pines, álbumes y rompecabezas vinculados a la máxima competencia del futbol.

Memorabilia del Mundial 2026 ya comienza a circular

De cara al Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, ya existen nuevos objetos de colección. Entre ellos destacan llaveros con las mascotas oficiales Zayu, Chlutch y Maple, además de versiones con la Copa del Mundo y el balón oficial.

Según el coleccionista, actualmente se pueden encontrar al menos 16 llaveros diferentes relacionados con esta próxima edición del torneo.

Parte de esta colección será exhibida próximamente en las oficinas de CONCANACO y de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, donde los aficionados podrán conocer más sobre la historia de los Mundiales a través de estos objetos.

Mientras el balón vuelve a rodar en 2026, cada recuerdo seguirá contando historias de la pasión que despierta el futbol en todo el mundo.

