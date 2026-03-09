Pelea campal en Brasil deja 23 expulsados; portero termina con enorme chichón en la frente

GENERANDO AUDIO...

Cruzeiro quedó campeón en la final a pesar de la pelea. Foto: AFP

El partido de futbol entre Cruzeiro y Atlético Mineiro terminó en una campal durante la final del Campeonato Mineiro 2026, disputada este domingo 9 de marzo en el estadio Mineirão de Belo Horizonte, Brasil. La pelea obligó a detener momentáneamente el encuentro y dejó imágenes impactantes, entre ellas la del portero que terminó con un chichón en la cabeza tras el altercado.

Con 12 expulsados de Cruzeiro y 11 de Atlético Mineiro, la Final del Campeonato Mineiro dejó un total de 23 jugadores que vieron la tarjeta roja. En redes sociales circula la fotografía de la contusión de Everson Marques, guadametas de Cruzeiro.

El partido finalizó con victoria de Cruzeiro por 1-0, resultado que le dejó el título estatal, aunque la definición quedó marcada por enfrentamientos entre jugadores de ambos equipos.

El único gol del encuentro llegó a través de Kaio Jorge, quien aprovechó un rebote concedido por el portero Everson dentro del área para enviar el balón al fondo de la portería. La anotación les dio la ventaja a los locales y encaminó el resultado que terminó por definir el campeonato.

¿Cómo estalló la pelea en la final del Campeonato Mineiro 2026?

Durante el desarrollo del partido se registraron varios momentos de tensión entre los jugadores, que dejaban esbozos de lo que podría ocurrir. La situación se intensificó en los minutos finales, cuando un intercambio entre Everson y Christian generó una discusión que rápidamente involucró a otros futbolistas dentro del campo.

En las imágenes se puede ver cómo el portero termina encima del jugador con las rodillas sobre él, a pesar de haber tomado el balón entre sus manos, lo que encendió los ánimos de los compañeros de equipo, quienes no dudaron en irse a los golpes.

Integrantes de ambos planteles terminaron en empujones y golpes sin importar la presencia de los oficiales y del personal de seguridad en el campo.

Una de las cámaras pudo captar el empujón al portero que hizo que se estrellara contra el poste y que se especula fue el causante del golpe que dejó una marca en su cabeza y que ha circulado por la red.

Incluso algunos de los jugadores en la banca se unieron a la pelea, misma que llegó hasta los túneles del estadio, por lo que fue necesaria la intervención de la policía militar en el lugar con escudos para contener la pelea.

La problemática llegó a tal punto que no se pudo realizar la premiación en el campo de juego.

De acuerdo con ClaroSports, la Confederación Brasileña de Fútbol y la Federación Mineira revisan los reportes de las autoridades arbitrales y los registros en video para determinar posibles sanciones.

Si bien Cruzeiro se quedó con el campeonato luego de dos años sin ganar el torneo, esta final será recordada por la pelea campal registrada durante el encuentro.

Indignación en redes sociales por pelea

Pelea entre Cruzeiro y Mineiro. Foto: AFP

El video de la pelea campal causó opiniones encontradas en redes sociales. Algunos internautas reclamaron la falta de seguridad para contener a los jugadores.

Por otro lado, algunos mencionaron que, si un incidente similar hubiera ocurrido en Europa, la historia habría sido distinta.

