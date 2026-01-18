Zeynep Sönmez detiene su partido en el Australian Open para ayudar a una ball girl que se desmayó

GENERANDO AUDIO...

Zeynep Sönmez auxilia a ball girl que se desmayó. Foto: AFP

Un momento de tensión y humanidad se vivió durante el Australian Open 2026 en el partido entre la tenista turca Zeynep Sönmez y la rusa Ekaterina Alexandrova, cuando una joven ball girl se desmayó en plena cancha debido a las altas temperaturas, obligando a detener el encuentro de manera inmediata.

El incidente ocurrió durante la primera ronda del torneo en Melbourne, bajo condiciones climáticas exigentes, con el sol golpeando con fuerza y temperaturas cercanas a los 30 grados, la recogepelotas, que se encontraba cerca de la silla del umpire, comenzó a perder estabilidad hasta que finalmente se desplomó sobre el piso, generando alarma entre los asistentes y el público presente.

Zeynep Sönmez fue la primera en reaccionar, al notar lo ocurrido, levantó la mano para detener el juego y se acercó de inmediato a la ball girl, dejando de lado el desarrollo del partido para priorizar la salud de la menor. La tenista turca la ayudó a incorporarse y la acompañó cuidadosamente hacia una zona con sombra, brindándole apoyo físico mientras llegaba el personal médico del torneo.

Durante esos minutos, la escena fue seguida en silencio por los espectadores, quienes reconocieron el gesto con aplausos, por su parte, Ekaterina Alexandrova también colaboró, acercando hielo para ayudar a reducir la temperatura corporal de la joven, mientras los servicios médicos evaluaban su estado.

El partido fue suspendido por varios minutos mientras la ball girl recibía atención, afortunadamente, la menor logró recuperarse, fue retirada de la cancha de forma segura y no presentó complicaciones graves, de acuerdo con la organización del torneo.

Una vez superado el incidente, el encuentro se reanudó, a pesar de la interrupción y del impacto emocional del momento, Sönmez logró recomponerse y terminó firmando una victoria importante por 7-5, 4-6 y 6-4, avanzando a la segunda ronda del Australian Open y consiguiendo uno de los triunfos más relevantes de su carrera.

Más allá del resultado deportivo, el gesto de la tenista turca se volvió rápidamente viral en redes sociales, donde aficionados y especialistas destacaron su empatía, deportividad y calidad humana.

El episodio reabrió además el debate sobre las exigentes condiciones climáticas del torneo y el cuidado del personal que trabaja en cancha, especialmente durante jornadas de calor extremo.

Al finalizar el partido, Sönmez se refirió brevemente a lo sucedido y señaló que su reacción fue completamente natural, asegurando que la salud de una persona siempre estará por encima de cualquier resultado deportivo.

El Australian Open ha sido escenario de grandes gestas deportivas, pero también de momentos que recuerdan que el tenis, como cualquier deporte, no está ajeno a la solidaridad y al sentido humano.

