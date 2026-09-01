Tipo de cambio hoy 1 de septiembre: dólar cotiza en 17.01 pesos

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México libra reclamación por 219 mdd. Foto: Reuters

El precio del dólar este martes 1 de septiembre de 2026 se cotizó en 17.01 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado por el Banco de México.

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 1 de septiembre de 2026?

El Banco de México informó que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de 17.0147 M.N. (diecisiete pesos con ciento cuarenta y siete milésimos de moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012.

Por otra parte, la equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará durante el día en que se haga el pago, conforme a la cotización de cada divisa contra el dólar de los EE. UU. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Peso frente a otras monedas

Esta es la cotización de algunas divisas frente al peso mexicano, de acuerdo con el Banco de México, hasta este martes 1 de septiembre.

Dólar equivale a 17.0147 pesos

equivale a 17.0147 pesos Euro equivale a 19.7311 pesos

equivale a 19.7311 pesos Yen japonés equivale a 0.1065 pesos

equivale a 0.1065 pesos Libra esterlina equivale a 23.0362 pesos

equivale a 23.0362 pesos Yuan chino equivale a 2.5315 pesos

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