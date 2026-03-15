México y EE.UU. mañana inician revisión del T-MEC; éstos son los puntos clave

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Iniciarán las primeras pláticas para revisar el T-MEC. Foto: AFP

México y Estados Unidos iniciarán el 16 de marzo la primera ronda oficial de conversaciones bilaterales para la revisión del Tratado de libre comercio América del Norte (T-MEC).

El T-MEC, en el que también participa Canadá, es revisado cada seis años. En esta ocasión, esa negociación tiene lugar bajo presiones arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump, quien incluso ha amagado con retirar a su país del tratado.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que la fecha se acordó con Jamieson Greer, titular de la Representación Comercial de Estados Unidos.

Aunque el T-MEC también incluye a Canadá, la primera ronda será bilateral entre México y Estados Unidos.

Revisión del T-MEC: temas clave

Entre los principales puntos que se discutirán en la revisión del T-MEC destacan temas comerciales, industriales y laborales que impactan directamente en la relación económica de América del Norte.

Algunos de los temas que estarán sobre la mesa son:

Reglas de origen más estrictas para productos fabricados en la región.

más estrictas para productos fabricados en la región. Seguridad de las cadenas de suministro en América del Norte.

en América del Norte. Reducción de la dependencia de importaciones provenientes de otras regiones.

provenientes de otras regiones. Aranceles a productos estratégicos, como el acero.

Especialistas también prevén debates sobre sectores clave como la industria automotriz, el acero, la aeronáutica y los semiconductores, considerados estratégicos para fortalecer la producción regional.

Otro tema relevante es el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, incluido en el tratado para supervisar el cumplimiento de derechos laborales en empresas exportadoras.

México busca eliminar aranceles y mantener estabilidad

El Gobierno de México señaló que uno de sus principales objetivos será eliminar aranceles impuestos a productos que sí cumplen con las reglas de origen del tratado.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su administración buscará una relación comercial con EE.UU. sin medidas unilaterales y con reglas claras a largo plazo.

Un acuerdo clave para la economía mexicana

El T-MEC es uno de los acuerdos comerciales más importantes para México. Estados Unidos es su principal socio comercial y destino de más del 80% de las exportaciones mexicanas.

Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump ha criticado el acuerdo en diversas ocasiones, en su opinión, el acuerdo, beneficia poco a su país. También ha acusado a México de ser una puerta de entrada para productos provenientes de China.

Las conversaciones que inician el 16 de marzo serán el primer paso hacia la revisión formal del tratado, prevista para este año entre los tres países socios.

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