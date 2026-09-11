Tipo de cambio hoy 11 de septiembre: dólar cotiza en 16.97 pesos

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Valor del peso ante el dólar y otras monedas. Reuters

El precio del dólar este viernes 11 de septiembre de 2026 se cotizó en 16.97 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado por el Banco de México.

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 11 de septiembre de 2026?

El Banco de México informó que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue delo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $16.9722 M.N. (dieciséis pesos con novecientos mil setecientos veintidós diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012.

Por otra parte, la equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará durante el día en que se haga el pago, conforme a la cotización de cada divisa contra el dólar de los EE. UU. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Peso frente a otras monedas

Esta es la cotización de algunas divisas frente al peso mexicano, de acuerdo con el Banco de México, hasta este viernes 11 de de septiembre.

Dólar equivale a 16.9722 pesos



equivale a 16.9722 pesos Euro equivale a 19.7353 pesos



equivale a 19.7353 pesos Yen japonés equivale a 0.1102 pesos



equivale a 0.1102 pesos Libra esterlina equivale a 22.9778 pesos



equivale a 22.9778 pesos Yuan chino equivale a 2.5304 pesos

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