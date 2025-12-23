GENERANDO AUDIO...

El peso frente al dólar y otras monedas. Imagen: Uno TV con información de Banxico

El precio del dólar este martes 23 de diciembre de 2025 se cotizó en 17.97 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 23 de diciembre de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $17.9785 M.N. (diecisiete pesos con nueve mil setecientos ochenta y cinco diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

Por otra parte, la equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Peso frente a otras monedas

Esta es la cotización de algunas divisas frente al peso mexicano, de acuerdo con el Banco de México.

Dólar equivale a 17.9785 pesos



equivale a Euro equivale a 21.0951 pesos



equivale a 21.0951 pesos Yen japonés equivale a 0.1142 pesos



equivale a 0.1142 pesos Libra esterlina equivale a 24.01586 pesos



equivale a 24.01586 pesos Yuan chino equivale a 2.5567 pesos