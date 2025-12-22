Falso que el SAT pueda encarcelar o congelar cuentas sin sustento legal

GENERANDO AUDIO...

Es falso que, a partir de enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pueda congelar cuentas bancarias o iniciar procesos penales únicamente por sospecha contra contribuyentes, como se ha difundido en redes sociales y algunos medios de comunicación.

El propio SAT desmintió esta información, al aclarar que las modificaciones al Código Fiscal de la Federación (CFF) no otorgan nuevas facultades arbitrarias a la autoridad fiscal.

Qué sí cambió en el Código Fiscal

De acuerdo con una tarjeta informativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las reformas aprobadas por el Congreso:

Refuerzan el combate a la evasión fiscal

Buscan certidumbre jurídica y equidad entre contribuyentes

entre contribuyentes Están dirigidas exclusivamente a personas físicas o morales que emiten facturas falsas

El SAT subrayó que no se trata de un programa masivo ni de medidas aplicables a contribuyentes cumplidos.

SAT aclara: no hay congelamiento automático de cuentas

La autoridad fiscal fue enfática al señalar que:

No se establecen nuevas facultades para congelar cuentas bancarias

No se aplicará prisión preventiva oficiosa sólo por sospecha

Toda investigación debe estar sustentada y probada

Además, reiteró que se respeta el debido proceso y el derecho de audiencia, por lo que los contribuyentes no quedan en estado de indefensión.

Sobre los procesos penales

El SAT aclaró que no basta la sospecha de emitir una factura falsa para iniciar un proceso penal. La autoridad debe:

Acreditar la existencia de operaciones simuladas

Presentar pruebas suficientes

Seguir los procedimientos legales vigentes

También recordó que los contribuyentes pueden garantizar el interés fiscal, conforme a su capacidad económica, mediante instrumentos como fianza, hipoteca, carta de crédito o embargo administrativo.

La desinformación en redes

La información falsa que circuló señalaba que, desde enero, el SAT podría congelar cuentas o encarcelar a personas sólo por estar relacionadas con empresas investigadas, lo cual fue totalmente desmentido por la autoridad fiscal.

Las reformas fiscales no eliminan la presunción de inocencia, no permiten acciones automáticas ni arbitrarias y no afectan a contribuyentes que cumplen con sus obligaciones. El objetivo es combatir a las factureras y la evasión fiscal, siempre dentro del marco legal.

