Desacelera la inflación para la primera quincena de diciembre; se ubica en un 3.72%

| 08:27 | Bryan Rivera González | UnoTV
Diciembre cerrará con un inflación del 3.72% para este 2025
La inflación bajó en comparación a diciembre de 2024. Foto: Cuartoscuro.

La inflación anual se ubicó en un 3.72% para la primera quincena de diciembre de este 2025, lo cual, muestra una desaceleración con respecto al mes anterior. Los boletos de avión y servicios de hospedaje registraron una mayor inflación.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un nivel de 143 mil 57 puntos, es decir, un 0.17% más que la segunda quincena de noviembre.

Dicha cifra se traduce a una inflación general anual del 3.72% hasta la primera quincena de diciembre de este 2025. Eso representa una disminución con respecto a noviembre, cuando se ubicó en el 3.80%. La inflación general se mantiene en una desaceleración, ya que la cifra fue de 4.44% en la primera quincena de diciembre, pero del 2024.

Dentro de lo general, la inflación subyacente fue del 4.34% durante la primera quincena de diciembre de este 2025. Esta involucra a mercancías, alimentos, bebidas y tabaco, servicios, vivienda, entre otros. Los servicios de hospedaje y boletos de avión tuvieron un mayor incremento, con respecto a noviembre.

En cambio, la no subyacente fue del 1.71%. Incluye al sector agropecuario, frutas y verduras, pecuarios, energéticos, entre otros.

Productos y servicios con más inflación, según Inegi

  • Transporte aéreo (aumento quincenal del 38.25%)
  • Tomate verde: (+10.69%)
  • Servicios turísticos en paquete (9.02%)
  • Azúcar (+3.36%).
  • Leche pasteurizada y fresca (+0.83%)

Productos y servicios con menos inflación

  • Calabacita (-10.62%)
  • Chile serrano (-7.80%)
  • Papaya (-6.58%)
  • Jitomate (-4.84%)
  • Otras verduras y legumbres (-3.52%)

Estados donde más aumentó la inflación para diciembre de 2025

  • Yucatán (+0.67%)
  • Baja California Sur (+0.53%)
  • Durango (+0.48%)
  • Nuevo León (+0.42%)
  • Colima (+0.40%)

Estados donde más disminuyó la inflación

  • Querétaro (-0.22%)
  • Puebla (-0.16%)
  • Guerrero (*-0.11%)
  • Tabasco (-0.10%)
  • México (-0.07%)

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos:

Falso que el SAT pueda encarcelar o congelar cuentas sin sustento legal

Negocios

Falso que el SAT pueda encarcelar o congelar cuentas sin sustento legal

Alerta SAT por bebidas alcohólicas adulteradas en fiestas decembrinas

Negocios

Alerta SAT por bebidas alcohólicas adulteradas en fiestas decembrinas

Los pasos a seguir para exigir tu aguinaldo si no te lo han pagado

Negocios

Los pasos a seguir para exigir tu aguinaldo si no te lo han pagado

En octubre, la actividad económica de México creció 1.0%, a tasa mensual: Inegi

Negocios

En octubre, la actividad económica de México creció 1.0%, a tasa mensual: Inegi

Etiquetas: , , ,