Desacelera la inflación para la primera quincena de diciembre; se ubica en un 3.72%
La inflación anual se ubicó en un 3.72% para la primera quincena de diciembre de este 2025, lo cual, muestra una desaceleración con respecto al mes anterior. Los boletos de avión y servicios de hospedaje registraron una mayor inflación.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un nivel de 143 mil 57 puntos, es decir, un 0.17% más que la segunda quincena de noviembre.
Dicha cifra se traduce a una inflación general anual del 3.72% hasta la primera quincena de diciembre de este 2025. Eso representa una disminución con respecto a noviembre, cuando se ubicó en el 3.80%. La inflación general se mantiene en una desaceleración, ya que la cifra fue de 4.44% en la primera quincena de diciembre, pero del 2024.
Dentro de lo general, la inflación subyacente fue del 4.34% durante la primera quincena de diciembre de este 2025. Esta involucra a mercancías, alimentos, bebidas y tabaco, servicios, vivienda, entre otros. Los servicios de hospedaje y boletos de avión tuvieron un mayor incremento, con respecto a noviembre.
En cambio, la no subyacente fue del 1.71%. Incluye al sector agropecuario, frutas y verduras, pecuarios, energéticos, entre otros.
Productos y servicios con más inflación, según Inegi
- Transporte aéreo (aumento quincenal del 38.25%)
- Tomate verde: (+10.69%)
- Servicios turísticos en paquete (9.02%)
- Azúcar (+3.36%).
- Leche pasteurizada y fresca (+0.83%)
Productos y servicios con menos inflación
- Calabacita (-10.62%)
- Chile serrano (-7.80%)
- Papaya (-6.58%)
- Jitomate (-4.84%)
- Otras verduras y legumbres (-3.52%)
Estados donde más aumentó la inflación para diciembre de 2025
- Yucatán (+0.67%)
- Baja California Sur (+0.53%)
- Durango (+0.48%)
- Nuevo León (+0.42%)
- Colima (+0.40%)
Estados donde más disminuyó la inflación
- Querétaro (-0.22%)
- Puebla (-0.16%)
- Guerrero (*-0.11%)
- Tabasco (-0.10%)
- México (-0.07%)
