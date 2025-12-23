GENERANDO AUDIO...

La inflación anual se ubicó en un 3.72% para la primera quincena de diciembre de este 2025, lo cual, muestra una desaceleración con respecto al mes anterior. Los boletos de avión y servicios de hospedaje registraron una mayor inflación.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un nivel de 143 mil 57 puntos, es decir, un 0.17% más que la segunda quincena de noviembre.

Dicha cifra se traduce a una inflación general anual del 3.72% hasta la primera quincena de diciembre de este 2025. Eso representa una disminución con respecto a noviembre, cuando se ubicó en el 3.80%. La inflación general se mantiene en una desaceleración, ya que la cifra fue de 4.44% en la primera quincena de diciembre, pero del 2024.

Dentro de lo general, la inflación subyacente fue del 4.34% durante la primera quincena de diciembre de este 2025. Esta involucra a mercancías, alimentos, bebidas y tabaco, servicios, vivienda, entre otros. Los servicios de hospedaje y boletos de avión tuvieron un mayor incremento, con respecto a noviembre.

En cambio, la no subyacente fue del 1.71%. Incluye al sector agropecuario, frutas y verduras, pecuarios, energéticos, entre otros.

Productos y servicios con más inflación, según Inegi

Transporte aéreo (aumento quincenal del 38.25%)

Tomate verde: (+10.69%)

Servicios turísticos en paquete (9.02%)

Azúcar (+3.36%).

Leche pasteurizada y fresca (+0.83%)

Productos y servicios con menos inflación

Calabacita (-10.62%)

Chile serrano (-7.80%)

Papaya (-6.58%)

Jitomate (-4.84%)

Otras verduras y legumbres (-3.52%)

Estados donde más aumentó la inflación para diciembre de 2025

Yucatán (+0.67%)

Baja California Sur (+0.53%)

Durango (+0.48%)

Nuevo León (+0.42%)

Colima (+0.40%)

Estados donde más disminuyó la inflación

Querétaro (-0.22%)

Puebla (-0.16%)

Guerrero (*-0.11%)

Tabasco (-0.10%)

México (-0.07%)

