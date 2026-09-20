“Perdón, pero se me salió la cadera”: Alejandra Guzmán sufre accidente durante concierto en Veracruz

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Alejandra Guzmán sufre lesión de cadera durante show en Veracruz. Foto: Cuartoscuro

Alejandra Guzmán sufrió una luxación de cadera durante su concierto en el World Trade Center Veracruz, en Boca del Río. La cantante detuvo el espectáculo poco después de comenzar y pidió ayuda médica al no poder mantenerse de pie.

El incidente ocurrió tras interpretar “Míralo” y cuando comenzaba la canción “Mala”. Dos bailarines auxiliaron a la cantante, quien explicó ante el público que se le había “salido la cadera” y pidió una ambulancia.

Alejandra Guzmán interrumpe su concierto en Veracruz al zafarse la cadera al inicio del show. @cuttfine13 pic.twitter.com/HYs6bq5hKt — Jorge Faibre Álvarez (@JorgeFaibre) September 20, 2026

El personal paramédico retiró a Alejandra Guzmán del escenario en camilla y la trasladó a un hospital privado para recibir atención médica. Los organizadores suspendieron el concierto y el equipo de la artista informó que posteriormente comunicaría los detalles sobre una posible reprogramación.

Alejandra Guzmán y su estado de salud

Después del incidente, la intérprete compartió un mensaje para agradecer el apoyo de sus seguidores y confirmó que los médicos lograron acomodarle la cadera.

“Gracias a Dios ya me acomodaron la cadera y ya me encuentro bien gracias al gran doctor Eduardo Arévalo”, señaló Alejandra Guzmán en su comunicado.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la cantante fue atendida en el Hospital Español de Veracruz, donde recibió el procedimiento médico correspondiente.

¿Qué pasará con el concierto de Alejandra Guzmán?

El equipo de la cantante confirmó la suspensión del espectáculo después de mantener a los asistentes a la espera durante aproximadamente 30 minutos. A través de los altavoces del recinto se explicó que el concierto debía suspenderse debido al accidente y que se informaría mediante los canales oficiales de Alejandra Guzmán si la presentación será reprogramada.

La cantante, por su parte, aseguró que la fecha de Veracruz quedó “en pausa” y expresó su intención de regresar al estado como parte de su “Los que nos quedamos tour 2026”.

Sin embargo, los problemas en la cadera no son nuevos para Guzmán, pues ha requerido prótesis de titanio debido al desgaste severo de las articulaciones y las complicaciones derivadas de un procedimiento en 2009.

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