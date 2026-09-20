J Balvin dedica emotivo mensaje a Valentina Ferrer a días de confirmar su separación

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Rumores en redes señalan que se debió a una supuesta infidelidad. Foto: AFP

J Balvin compartió un mensaje de cumpleaños para Valentina Ferrer, su expareja, días después de que se diera a conocer que ambos terminaron su relación.

Este sábado, a través de su cuenta de Instagram, el cantante dedicó unas palabras a la madre de Río, su hijo.

“Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte. Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti”, escribió el reggaetonero en su perfil.

En dicha publicación, J Balvin compartió tres fotografías de la modelo, una de ellas durante su niñez, otra captada en una calle de noche y la última, caminando de la mano de su hijo.

“Hay personas que merecen todas las flores, no solo por lo que hacen, sino por lo que son. Y hoy las flores son todas para ti. Que Dios te cuide, te bendiga y te devuelva multiplicado todo el amor y toda la luz que das. Feliz cumpleaños, Vale”, mencionó J Balvin.

¿Por qué terminaron J Balvin y Valentina Ferrer?

La modelo argentina confirmó recientemente el final de su relación con el J Balvin después de casi una década juntos.

A través de un mensaje compartido en una historia en redes sociales, Ferrer explicó que la separación fue una decisión tomada desde el amor y señaló que ambos continuarán poniendo a Río en el centro de sus prioridades.

La ruptura ocurrió mientras la relación también enfrentaba señalamientos surgidos en redes sociales que mencionaban una supuesta infidelidad por parte del intérprete.

Una mujer mexicana identificada como Melanie Pavola aseguró haber tenido un encuentro íntimo con el cantante colombiano en Nueva York, presuntamente durante el embarazo de Valentina Ferrer.

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