Carrot Top, famoso comediante de EE. UU., hospitalizado tras intento de suicidio; ¿cómo se encuentra?

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Su representante pidió privacidad para el artista y su familia. Foto: AFP

Carrot Top, comediante famoso en Estados Unidos, se encuentra hospitalizado después de un intento de suicidio en Las Vegas, informó el medio TMZ desde este viernes.

Como consecuencia, el show de Scott Thompson, nombre real del cómico, programado para este sábado fue cancelado mientras se encuentra en recuperación.

¿Qué le pasó a Carrot Top?

De acuerdo con TMZ, el comediante, de 61 años, intentó suicidarse el viernes en Las Vegas y posteriormente fue trasladado a un hospital de la zona.

La policía acudió esa tarde a la casa del artista, donde permanecieron varias unidades. Después, Thompson recibió atención médica y su presentación de ese mismo día en el casino Luxor fue cancelada.

El sábado, el recinto también suspendió el espectáculo que Carrot Top tenía programado por la noche. De esta manera, sus dos presentaciones del fin de semana quedaron canceladas.

¿Cómo se encuentra Carrot Top?

Jami Schlicher, representante del comediante, confirmó que Thompson continúa hospitalizado y recibe la atención que necesita mientras se recupera.

“El señor Thompson se está recuperando en el hospital y está recibiendo la atención y el apoyo que necesita. Su familia y sus allegados agradecen profundamente la preocupación y las oraciones, y piden respetuosamente que se respete su privacidad”, señaló la representante.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre su estado de salud. TMZ también reportó que el comediante continuará bajo atención médica por ahora.

Una carrera ligada a Las Vegas

Carrot Top comenzó su carrera como comediante en la década de 1980 y con el paso de los años hizo de Las Vegas uno de los principales escenarios de su trayectoria.

Su propuesta se caracteriza por la llamada comedia de utilería, pues utiliza objetos, accesorios, disfraces y otros elementos visuales como parte de sus rutinas. Su característico cabello rojo también se convirtió en una de sus principales señas de identidad.

Durante décadas, el comediante ha encabezado espectáculos en el Luxor, donde desarrolló una de las residencias más largas de Las Vegas. Su estilo de humor y su apariencia también han generado comentarios y críticas a lo largo de su carrera.

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