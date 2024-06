Ana de la Reguera y la necesidad que tiene por demostrar su talento en cada proyecto

Ana de la Reguera prepara precuela de “Army of dead”. Foto: Eduardo Ayala

A pesar de tener más de 25 años de carrera como actriz, Ana de la Reguera reveló a Unotv.com, que sigue sintiendo la necesidad de demostrar su talento en cada proyecto que desarrolla.

Con el paso del tiempo, la actriz veracruzana, ha tenido oportunidad de seleccionar sus proyectos con mayor libertad, sin embargo, esto no significa que se sienta completamente segura en cada nuevo reto.

“Hay personajes que sabes que puedes hacer bien desde que lees el guion, y otros que te dan miedo porque no sabes si los vas a lograr. Recientemente, hice un personaje que me daba miedo porque podía caer mal, era una feminista sabelotodo. Es más fácil para mí interpretar a alguien que comete errores”, dijo de la Reguera.

Para Ana, cada nuevo personaje representa un desafío y una oportunidad de crecimiento. La pasión por su trabajo se refleja en su dedicación y en la búsqueda constante de roles que la saquen de su zona de confort.

Su verdadero amor son las comedias

El drama es el género cinematográfico en el que Ana de la Reguera se siente más cómoda, pero compartió que “su verdadero amor es la comedia”.

“En el drama definitivamente me siento más cómoda, aunque lo que más me gusta es la comedia, que también me parece lo más difícil de hacer”, dijo la actriz, quien considera que hacer reír a la gente puede ser más complicado”.

Ana ha pasado muchos años viviendo en Los Ángeles, pero su corazón siempre está en México. “Trabajo mucho en México. Vivo en Los Ángeles pero paso mucho tiempo aquí y filmando en otros lugares. Es difícil tener una estabilidad por los viajes, pero siempre regreso a mis raíces”.

Ana de la Reguera: compromiso y pasión en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2024

Ana de la Reguera fue elegida como jurado del Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2024. Conocida por su versatilidad y dedicación al cine mexicano, la mexicana compartió en una entrevista exclusiva sus impresiones sobre el festival, su carrera y sus perspectivas sobre la industria cinematográfica.

“Los festivales son para conectar con la gente que quiere hacer cine, con aquellos que ya lo están haciendo y con quienes tienen proyectos que quieren vender o comprar. Siempre es muy bonito venir y ser parte de ellos, y en lo que uno pueda ayudar, aquí estamos presentes”, comentó Ana con una sonrisa.

Ana de la Reguera por estrenar precuela de”Army of the dead”

La primera entrega de “Army of the dead” puede verse en la plataforma streaming de Netflix desde 2021, ahora, Ana de la Reguera regresará a la lucha contra los zombis en precuela animada, dirigida por Zack Snyder.

La veracruzana regresará a la lucha contra los zombis como la mercenaria latina María Cruz, en un momento en que la epidemia comienza a generar muertos vivientes. La presencia de voz de Dave Bautista (“Guardianes de la galaxia”) y Ella Purnell (Yellowjackets) también están confirmadas.