Tras rumores de boda, Ana Gabriel presume anillo y habla de su luna de miel

“Ya estoy casada”, fue lo que respondió Ana Gabriel en una reciente transmisión en vivo que tuvo con sus fans. La cantante reapareció en medio de los rumores sobre su boda, que se habría celebrado en Perú, y llamó la atención que lució un anillo que bien podría ser un símbolo de su compromiso.

Ana Gabriel emocionó a sus seguidores porque habló como nunca de su vida personal. Otra revelación que hizo fue que planea su luna de miel para 2025.

Ana Gabriel tuvo un encuentro con sus fans mediante una transmisión en vivo. Ahí, la intérprete de “Luna” comentó que ya estaba casada, lució un anillo que podría ser el de su boda y habló de cuándo será su luna de miel.

En cuanto a su luna de miel, Ana Gabriel hizo hincapié en que sólo viajarán dos personas.

“Les estoy diciendo que en el año 25 me voy a ir de luna de miel… bueno, de vacaciones. Ya tengo quién me acompañe a mi luna de miel. A mi luna de miel no van a ir más que dos personas, somos dos nada más, por eso es la luna de miel, porque somos dos personas”.

